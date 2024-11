La Llitera inicia la recollida de la brossa porta a porta dilluns

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El sistema de recollida selectiva d’escombraries porta a porta comença a desplegar-se a la Llitera. Els responsables del servei esperen que estigui operatiu a finals de gener als nou municipis, de catorze, en els quals s’aplicarà: tots tret de Sanui i Alins, Baells, Valldellou, Camporrells i Peralta de Calasanç, tots ells de menys de 300 habitants i agrupats en el terç nord de la comarca.

La recollida porta a porta començarà dilluns vinent, 2 de desembre, als tres municipis del sud, Altorricó, Esplucs i Vensilló, i arribarà dimarts de la següent, 9 de desembre, a Sant Esteve de Llitera i a Alcampell, els dos limítrofs pel sud amb els cinc exempts.

Una setmana més tard, el dilluns 16 de desembre, el porta a porta s’ampliarà a Albelda, Castellonroi i Tamarit de Llitera, amb la qual cosa s’haurà completat el desplegament a falta de la capital, Binèfar.

El dispositiu del desplegament inclou una campanya d’informació amb xarrades als pobles que es completa amb diversos fullets que s’entreguen amb l’equip per a la separació dels residus a la llar que es distribueix als veïns, i que inclou tres cubells (dos per a les escombraries orgàniques i un per a multifracció), un paquet de bosses compostables i la targeta d’accés a les anomenades àrees d’emergència, que en realitat són illes de contenidors ubicades als municipis afectats.

La programació de la recollida inclou de diumenge a divendres la de residus sanitaris (bolquers, compreses, excrements d’animals) i tres dies a la setmana (dimarts, divendres i diumenge) la d’escombraries orgàniques, amb la fracció resta (pols i residus d’escombrar, burilles i residus sanitaris) els divendres. El pla de recollida es tanca amb la dels envasos els dilluns i dijous i amb la de paper i cartró els dijous.

Els dissabtes no hi ha recollida d’escombraries porta a porta.

Binèfar dispara un 35% la taxa de residus sense aclarir si s’hi suma

L’ajuntament de Binèfar es mostra ambigu davant del desplegament del nou sistema de recollida d’escombraries porta a porta. L’equip de govern no va dubtar a proposar una pujada del 35% en la taxa, amb la qual el rebut mitjà passarà de 62,89 euros a 84,90, que va tirar endavant sense oposició: hi van donar suport PP i PAR i es van abstenir PSOE, Canviar, Chunta i Vox. Les previsions de la Comarca de la Llitera, governada per una coalició d’esquerres, apunten que el porta a porta arribi a la capital abans que acabi el gener, una cosa a què es mostra reticent la coalició local de PP, PAR i Vox.