Una via blava unirà Bellver i Martinet

Publicat per Cynthia Sans

La Cerdanya comptarà amb un nou atractiu turístic vinculat a la naturalesa. Els municipis de Bellver i Montellà i Martinet quedaran units amb un nou itinerari tipus via verda, però que ha estat batejat com La via blava del Segre perquè seguirà, en gran part, el curs del riu Segre. El projecte, que s’emmarca en la iniciativa Naturalment Lleida de la Diputació, està finançat a través d’ajuts europeus dels Next Generation i suposarà una inversió de 310.312 euros (amb impostos).

Segons va explicar el regidor de muntanya i medi ambient de l’ajuntament de Bellver, Joaquim Romero, la via tindrà una longitud que rondarà els onze quilòmetres i seran aptes per passejar, practicar senderisme, cicloturisme o per anar a cavall. La voluntat de l’ajuntament és la de fomentar la mobilitat sostenible i el contacte directe amb el medi natural. Alguns dels trams ja estan adaptats però en d’altres fa falta desbrossar-los i adequar-los per a vianants i ciclistes. També s’instal·laran passarel·les de fusta i se senyalitzarà tota la ruta.

El tram que creuarà el terme municipal de Bellver tindrà uns sis quilòmetres i connectarà el tram del camí de Sant Jaume procedent d’Isòvol, el paratge natural i d’ús recreatiu de les Basses del Gallissà (recuperat fa tot just uns anys), fins al límit occidental del municipi, al Pont de Sant Martí.

En una segona fase la via s’allargarà fins al municipi limítrof de Prats i Sansor, que és l’últim de la Cerdanya lleidatana. Romero va manifestar el desig que s’hi sumin altres ajuntaments de Girona per fer arribar la via blava fins a Llívia, al límit amb França.