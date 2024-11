Presó per estafar 13.000 euros a un ancià a Balaguer

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida va condemnar ahir in voce a dos anys i a onze mesos de presó un home i una dona, respectivament, que van reconèixer haver estafat un veí de Balaguer d’edat avançada i es van apropiar dels seus diners. Va ser un judici de conformitat després que la Fiscalia, l’acusació particular i les defenses arribessin a un acord.

Inicialment, el Ministeri Públic sol·licitava una condemna de cinc anys de presó per a l’home i d’11 mesos per a la dona. D’aquesta forma, es considera acreditat que els acusats, que en el moment dels fets eren parella i regentaven un bar, “es van guanyar la confiança de la víctima i van aprofitar la seua edat, el seu deteriorament cognitiu, la seua alteració greu de l’orientació temporal i la seua escassa formació per aconseguir que els donés diners i accés al seu compte bancari”. L’home va ser l’autor del frau i la dona la cooperadora necessària.

L’home va ser condemnat a dos anys de presó i a una multa de 900 euros i la dona a onze mesos de privació de llibertat com a autors d’un delicte d’estafa. A més, els dos es van comprometre a indemnitzar la família de la víctima, que ja va morir, amb 13.000 euros pels diners defraudats. La condemnada abonarà 2.000 euros i el condemnat la resta de manera fraccionada.