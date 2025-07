Rescaten els quatre gossos tancats en un cotxe abandonat a Tor i l'ajuntament d'Alins se'n fa càrrec

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Final feliç per als quatre gossos que estaven tancats en un vehicle abandonat a Tor, al Pallars Sobirà. Segons han assegurat els Mossos d'Esquadra a SEGRE, l'ajuntament d'Alins s'ha fet càrrec dels animals des d'aquest dimarts al vespre, quan van ser rescatats. Segons indiquen, els gossos, que són de treball, es trobaven en bon estat, tenien aigua i estaven a l'ombra, i no sembla que haguessin estat maltractats. També van participar-hi els agents rurals.

Pablo Moreno, veí d'aquest poble i hereu de casa Palanca, va alertar, el mateix dimarts que dins d'un vehicle abandonat de Tor hi havia quatre gossos tancats. Moreno va dir que els animals "estaven lligats", no paraven de bordar i que portaven, com a mínim, tres dies tancats. Segons aquest veí de Tor, els animals són propietat de Josep Cases, Terrisses, veí de Sort i regidor de l'Ajuntament d'Alins per Candidatura de Progrés (marca blanca del PSC).

De fet, l'Agència de Residus de Catalunya, aquest any ja va multar Cases per abandonar vehicles i altres objectes a la muntanya de Tor . A la muntanya ha abandonat cotxes, una moto de neu, una excavadora i fins i tot un camió de bombers vell.

A més, Moreno va dir que el vehicle abandonat on hi ha els gossos tancats està dins de la seva propietat.

Problemes que s'arrosseguen des de fa anys

Els veïns de Tor, ja fa un any, van presentar diverses denúncies per la presència d'una desena de cavalls abandonats a la muntanya de Tor. Es tractava "d'animals sense control" que finalment va retirar l'Ajuntament d'Alins amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals. Cases va negar que els cavalls estiguessin abandonats, ja que estaven en bon estat i amb aliments disponibles.