Muntanya de Tor: Multa al regidor d'Alins Josep Cases per abandonar des de cotxes fins a un camió de bombers

El camió de bombers de Cases a Tor, amb una pala per utilitzar-lo com a llevaneu. - COMUNITAT DE PROPIETARIS DE TOR

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha imposat una multa de 10.000 euros a l’únic regidor a l’oposició a l’ajuntament d’Alins, Josep Cases . Li atribueix l’abandó de vehicles i objectes de tot tipus a la muntanya de Tor , qualifica la infracció com a “greu” i li dona un termini d’un mes per retirar-los. Aquesta resolució arriba després de denúncies de la comunitat de propietaris d’aquesta muntanya de titularitat privada del Pallars Sobirà, limítrofa amb Andorra. Així ho van confirmar fonts d’aquesta societat, que ha rebut la resolució de l’organisme de la Generalitat.

Cases, únic regidor de Candidatura de Progrés (marca blanca del PSC) a l’ajuntament d’Alins i conegut també pel sobrenom d’El Terrisses, va dir que desconeix la sanció de l’ARC, malgrat que va recalcar que, en els últims anys, hi ha hagut nombroses denúncies contra ell per dipositar residus a Tor que considera infundades. A la muntanya ha deixat des de cotxes i motocicletes fins a una moto de neu, una excavadora i fins i tot un vell camió de bombers, tot molt deteriorat. Tanmateix, nega que els hagi abandonat.

El regidor va assegurar que va adquirir el camió de bombers per obrir el pas pel port de Cabús quan quedi intransitable per la neu, però “va ser objecte de vandalisme i va quedar destrossat”, igual que altres vehicles que es poden trobar a Tor. “Estaven bé quan els vaig portar”, va dir. Va afegir que part dels vehicles, com les motos, i altres objectes “estan en una parcel·la que vaig adquirir l’any 1982”. Va afirmar que no està disposat a pagar cap multa per tenir-los a la muntanya i va avançar que recorrerà qualsevol sanció que se li imposi.

La resolució sancionadora de l’ARC arriba després d’anys de queixes i denúncies per part de la comunitat de propietaris de Tor, que va arribar a demanar la intervenció del síndic de greuges al constatar que el problema no se solucionava. Tanmateix, en aquest temps hi ha hagut actes i informes dels Mossos d’Esquadra sobre els vehicles a la muntanya i també intervencions per part de l’ajuntament.

El consistori ha retirat diversos vehicles propietat de Cases en els últims anys de l’entorn del poble d’Alins i altres punts del municipi. En cada cas va haver d’esperar mesos per declarar-los abandonats, tal com dicta la normativa. Una vegada completat aquest tràmit, va recórrer a empreses perquè se’ls emportessin i en disposessin per extreure peces o vendre’ls com a ferralla, sense cost per a les arques municipals. Així ho va explicar l’alcalde, Manel Pérez, que va apuntar que això resulta molt més complicat respecte als vehicles de la muntanya de Tor: la pista és intransitable a l’hivern i part dels terrenys on es troben cotxes i maquinària són inaccessibles per a una grua convencional.