El Suprem rebutja pagar més a les plantes de purins

EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs amb el qual sis plantes de cogeneració i de tractament de purins, entre les quals Desimpacte de Purins Alcarràs i Desimpacte de Purins Altorricó (les dos dels portuguesos Capwatt), van reclamar la nul·litat de les retribucions de juliol del 2020 al desembre del 2022.

Les empreses demanaven al Govern 11,08 milions d’euros per l’augment de costos (4,94) i la minva d’ingressos (5,9), més una penalització de 231.431 euros, que asseguraven haver patit durant aquells dos anys i mig en l’abocament a la xarxa de l’electricitat que els sobrava després de cobrir la demanda de la seua activitat de compostatge i dessecació de dejeccions. El tribunal considera que les ordres del ministeri per a la Transició Ecològica van ser ajustades a dret; tant, com per sancionar les empreses amb el pagament de les costes del procés davant de l’absència de “dubtes de fet o de dret” en l’assumpte. No obstant, limita aquestes costes a 4.000 euros.

La sentència aclareix que els costos d’explotació de “les instal·lacions de cogeneració i especialment de tractament de purins” depenen “essencialment del preu del combustible [gas]” ja que es tracta de plantes energètiques. I afegeix que, amb l’excepció ibèrica, el 2022 “van obtenir més ingressos per la venda de l’energia dels que es preveia que havien de percebre”.