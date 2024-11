22 municipis renuncien a ajuts de millora energètica

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de vint-i-dos municipis de Lleida han renunciat als ajuts de la Diputació per finançar les despeses de certificació i qualificació energètica d’edificis municipals en els quals haurien portat a terme actuacions de rehabilitació energètica.

El ple de la Diputació va acordar ahir per unanimitat acceptar les devolucions de fons dels ajuntaments d’Alfés, Alt Àneu, Bovera, Llardecans i Tarrés, que, segons va explicar el diputat i vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de l’organisme provincial, Jordi Verdú, se sumen a uns altres disset que han mostrat la seua decisió de tornar els fons “per no poder portar a terme en el termini assenyalat l’actuació”.

No obstant, Verdú va matisar que “dels 224 ajuntaments de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran que es van sumar a la iniciativa, 202 han realitzat les actuacions de millora energètica, la qual cosa és una bona notícia”.

D’altra banda, el ple va aprovar inicialment el pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut per a les anualitats del 2024 al 2026, que tenen un pressupost de 21,6 milions d’euros després d’incrementar la dotació del període 2020-2023 en 1,175.

El pla destina cada any 6.080.000 euros per als ajuntaments, 550.000 euros per a les entitats descentralitzades i 580.000 euros per als consells.