Dos condemnats a 6 anys de presó per violar una coneguda a La Seu d'Urgell

Publicat per Laura García Redactora Segre

L’Audiència de Lleida ha condemnat a 6 anys de presó dos homes per violar una jove després de sortir de festa a la Seu d’Urgell. La Fiscalia i l’acusació particular demanaven una pena de 10 anys de presó i el tribunal considera provat que els fets van succeir tal com va manifestar la víctima, que van violar quan es trobava sota els efectes de l’alcohol i substàncies estupefaents.

Segons l’Audiència, en aquest estat, en el qual fins i tot perdia en algun moment la consciència, “està clar que no podia consentir”. A més de la pena de presó, per un delicte d’abús sexual amb penetració, no agressió perquè no hi va haver violència, el tribunal els imposa cinc anys de llibertat vigilada, la prohibició de comunicar-se i atansar-se a menys de 100 metres de la víctima i el pagament d’una indemnització de 25.000 euros pels danys morals causats.

Així mateix, rebutja aplicar els atenuants de consum d’alcohol i confessió sol·licitats per un d’ells. Segons la sentència, es considera provat que els fets van tenir lloc en un pis de la capital del Alt Urgell el 10 d’abril de 2022. La víctima va afirmar que aquella nit va sortir de festa amb una amiga i van coincidir amb diversos coneguts, acabant a casa d’un d’ells. Va explicar que havia begut, que la van incitar a esnifar una substància blanca i que el següent que recorda és haver-se despertat en un llit i veure els dos acusats. Va afegir que es va adonar que l’havien violat perquè tenia la zona genital i anal tacada de sang. Va alertar l’amiga que havia sortit amb ella de festa i també a altres, a les quals va enviar missatges de veu. Va anar a l’hospital, que va donar l’alerta als Mossos d’Esquadra.

La sentència també recull que els acusats van intentar “destruir proves” quan la Policia es va presentar al seu domicili i els van veure sortir amb una bossa d’escombraries en la qual hi havia roba tacada de sang. També dubta de la seua versió, ja que un va declarar que la relació va ser consentida i l’altre, que no va tenir cap contacte sexual. La sentència no és ferma.