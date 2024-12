Premi per a un projecte sobre turisme per a persones amb discapacitat

L’edifici, Casa Cansat de la Pobleta de Bellveí, va ser donat a Aremi per una veïna el 2004. - UDL

“No només proposa una alternativa d’allotjament accessible, sinó que respon a una demanda social no satisfeta i té el potencial de generar un impacte positiu i durador a la comunitat”, assenyala el jurat dels premis Càtedra TIM (Turisme d’Interior i de Muntanya) de la UdL (Universitat de Lleida) sobre el TFM (treball de final de màster) que ha resultat guanyador de la seua tercera edició: el pla d’empresa per habilitar set allotjaments turístics destinats a persones amb paràlisi cerebral i discapacitats similars, elaborat per Josep Maria Agustí, titulat del màster en Màrqueting de Mitjans Socials, sobre un projecte inicial de la Fundació Privada Aremi.

L’edifici que acull els set apartaments, conegut com Casa Cansat, es troba a la Pobleta de Bellveí, un dels nuclis del municipi de la Torre de Capdella, a la Vall Fosca (Pallars Sobirà).

“L’objectiu principal no consisteix a maximitzar beneficis, sinó a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, facilitant-ne l’accés a opcions de lleure i turisme accessibles en un entorn natural, a la regió perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici”, assenyala Agustí, que destaca l’“impacte social” d’una iniciativa que, “en el pla econòmic, tardaria tres anys a obtenir rèdits”. Donarà a l’entitat els mil euros del premi.

L’edifici, que va ser donat a la Fundació Privada Aremi per una veïna de la Pobleta de Bellveí fa vint anys, tindrà capacitat per allotjar un mínim de vint persones, ampliable fins a trenta-quatre. Aquests apartaments comptaran amb serveis addicionals com el transport adaptat, la neteja i la restauració.