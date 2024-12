Intel·ligència artificial per recordar a la gent gran quan han de prendre's la medicació

“Bon dia, Joan, són les nou del matí i et toca la medicació de l’esmorzar. Te l’has pres?” Una veu es comunica a través d’una tauleta digital advertint Joan Vendrell de Corbins que ha de prendre’s la medicació diària, tant del matí, migdia i nit. “És molt fàcil d’utilitzar perquè tot ho fem per veu i m’ajuda a no despistar-me i prendre’m les pastilles quan toca.” Vendrell és un dels 19 pacients de les comarques de Lleida que participen en el projecte pilot Atenea, pioner a la província, que utilitza la intel·ligència artificial (IA) per ajudar persones majors de 60 anys, polimedicats a seguir i complir correctament els blísters amb la medicació preparada a la seua farmàcia rural, a través del programa Dosicat.

Amb la IA els usuaris només necessiten la seua veu per fer funcionar el programa, sense necessitat de pantalles tàctils, internet, ni coneixements informàtics. Es fan tres recordatoris i si l’usuari no contesta, s’envia un sms a la farmàcia i la família advertint que hi ha un problema.

Farmàcies de pobles de menys de 1.500 habitants i que formen part del programa Dosicat

Un total de 12 farmàcies rurals de la demarcació de Lleida s’han incorporat al projecte Atenea fruit d’un conveni entre la Diputació, el col·legi de Farmacèutics de Lleida, la firma Momentum Analytics i l’ONG Associació Benestar i Desenvolupament i compta amb un finançament de 2,6 milions d’euros dels fons Next Generation gestionats pel departament de Drets Socials. Així, les farmàcies rurals que han implementat el projecte Atenea són les de Les (1 pacient), Corbins (5 pacients), Barbens (3 pacients), Castelldans (1 pacient), Bellcaire d’Urgell (2 pacients), Anglesola (1 pacients), Castelló de Farfanya (2 pacients), Puigverd de Lleida (2 pacients), Os de Balaguer (1 pacient) i Montoliu de Lleida (1 pacient). També hi ha les de la Vall de Boí-Barruera i la Fuliola, tot i que encara no tenen assignat cap pacient.

Un equip d’integradors socials de l’Associació Benestar i Desenvolupament s’encarrega de la implantació, acompanyant els usuaris amb la instal·lació de la tauleta, i una demostració i fa el seguiment de funcionament. La iniciativa es va presentar a la farmàcia de Corbins, una de les participants del pla, i la seua titular, Maribel Bertran, va apuntar que els cinc pacients que estan a la prova “poques vegades es despisten” gràcies al sistema, ja que, “quan tornen a buscar el blíster setmanal, constatem que han pres la medicació correctament”, va dir.

Teleassistència avançada contra la solitud no desitjada

La implantació del pla pilot Atenea que es fa a través de les farmàcies que estan adherides al programa Dosicat, una xarxa de farmàcies rurals creada pel col·legi de Farmacèutics de Lleida i la Diputació fa un any i mig per planificar la medicació setmanal a gent gran, té l’objectiu de facilitar la vida als veïns dels pobles rurals de Lleida. “Atenea intenta acompanyar una realitat creixent que és la solitud no volguda de persones grans en pobles petits i permetre que puguin continuar vivint a casa seua i en l’entorn rural”, va assegurar el diputat de Salut, Òscar Martínez. Més enllà de la planificació mèdica, Atenea permet establir trucades a familiars, reservar cita prèvia al metge de família, fer trucades d’emergència o als serveis socials municipals. La firma Momentum Analytics treballa ja a ampliar serveis per fer les compres setmanals al supermercat a través de la veu.