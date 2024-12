Famílies vulnerables del Sobirà i la Segarra han d'anar a altres comarques a comprar menjar

Les famílies amb fills en situació de pobresa severa del Sobirà i la Segarra, que són beneficiàries del Programa Bàsic amb targetes moneder per comprar mensualment aliments i productes de primera necessitat, han de canviar de comarca per fer la compra a causa de la falta de supermercats autoritzats a la mateixa comarca. En el cas del Sobirà, algunes de les trenta famílies han de fer més de cent quilòmetres per adquirir aquests aliments i la mateixa situació viuen les més de 50 famílies de la Segarra.

Els presidents dels consells demanen que s’autoritzin més botigues o supermercats a les comarques per completar aquest servei. El Govern central va impulsar a començaments d’any aquest nou model d’ajuts per proveir d’aliments aquestes famílies a través d’unes targetes canviables en determinats establiments perquè les famílies puguin decidir en funció de les seues necessitats.

La posada en marxa de la targeta moneder es va portar a terme a través de Creu Roja Espanyola, que va fer una licitació pública a què van accedir set grans cadenes de supermercats: Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, Spar Gran Canaria, Más y Más, Alimerka i Dinosol. A Lleida les comarques del Sobirà i la Segarra no compten amb cap d’aquestes cadenes de supermercats i això obliga les famílies a anar a comarques veïnes per comprar.

El president del Sobirà, Carles Isus, va demanar al Govern espanyol que s’incorporin més punts de compra “tenint en compte la realitat de la comarca i els supermercats del territori”. Va posar com a exemple que famílies que viuen a Esterri d’Àneu han d’anar a la Pobla de Segur (Jussà), Vielha (Aran) o la Seu d’Urgell (Alt Urgell) per accedir a un establiment autoritzat, i en el pitjor dels casos “han de fer més de 100 quilòmetres per fer la compra”, ja que tampoc no poden utilitzar el transport públic al no coincidir els horaris.

En la mateixa línia es va manifestar el president de la Segarra, Ramon Augé, que va assegurar que el mig centenar de famílies “ho resolen com poden i van a Tàrrega o a Igualada”, va assenyalar. Així mateix, va insistir que les pròximes licitacions tinguin en compte el territori i que com a mínim s’adjudiqui a firmes que tinguin un establiment a la comarca. En referència al transport públic, va afegir que en alguns casos Càritas Cervera s’ofereix a pagar els bitllets perquè puguin desplaçar-se. El programa de les targetes moneder es va engegar al setembre i, a partir del 2025, hauran de ser les comunitats autònomes les encarregades de la gestió.