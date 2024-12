Junts assegura la pròrroga dels ajuts a la cogeneració

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La pròrroga de dos anys a les primes per a les plantes de cogeneració elèctrica que dessequen i composten purins mentre es reconverteixen en plantes de biogàs, com la de Desimpacte de Purins d’Alcarràs o la de Miralcamp, està garantida, tal com demanda el sector. En el primer cas, acaba el proper dia 31. La pròrroga serà efectiva abans de finalitzar l’any gràcies a una esmena de Junts introduïda en el text de la llei que regula els drets d’emissions de CO2, i que va comptar amb el suport d’ERC, PNB i PP dimarts a l’informe de la ponència. Es preveu que avui tots els partits mantinguin el seu suport en la comissió de Transició Ecològica, on es votarà l’informe sobre el projecte de llei i podria ser aprovada en l’últim ple de l’any, el del dia 19 de desembre. Amb l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern central aprovarà la marco per celebrar subhastes que sumin 1.200 MW de cogeneració el 2025 i d’una o diverses subhastes de 800 MW el 2026.

Junts també va aconseguir l’aprovació d’una esmena al projecte de llei de Prevenció de les Pèrdues i el Desaprofitament Alimentari que declara d’interès general la modernització del regadiu a Ponts i Bassella, en el marc dels regs de compensació de Rialb, per desbloquejar obres. En aquesta comissió ha decaigut en canvi una esmena en el mateix sentit que la de la cogeneració.