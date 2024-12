Junts-Impulsem vol millorar l'execució dels pressupostos

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup de Junts-Impulsem a la Diputació va reclamar ahir millorar l’aplicació dels pressupostos provincials, ja que el passat 2023 es van tancar amb un índex d’execució del 38%, segons va recordar el portaveu, Manel Solé, en una reunió dels dos partits amb la premsa. Així va justificar Solé el “sí crític” als comptes presentats ahir mateix per l’equip de govern (vegeu la pàgina 13). Solé va avançar que demanaran dades de l’execució del pressupost cada dos mesos. Va estar acompanyat per la presidenta del partit a Lleida, Anna Feliu, i càrrecs com Isidre Gavín; Violant Cervera o Jeannine Abella.