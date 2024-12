Brussel·les dona un ultimàtum de dos mesos a Espanya per imposar peatges

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea va donar ahir un ultimàtum a Espanya i a set països més per no haver traslladat en termini a la legislació nacional la reforma de les normes sobre el pagament de peatges i vinyetes a les carreteres de la Unió Europea, una revisió que des del març d’aquest any els països haurien d’haver aplicat també en el marc per a turismes, autobusos, autocars i vehicles pesants petits. La norma inicialment era només per a camions pesants, però el 2022 es va acordar una modificació per incloure-hi la resta.

La directiva estableix normes comunes sobre la imposició de taxes basades en la distància (peatges) i en el temps (vinyetes) perquè els països puguin recuperar els costos de la infraestructura, des de la construcció de la carretera fins a l’explotació i manteniment.

L’avís té la forma d’un dictamen motivat, segona fase en un expedient d’infracció, i dona un nou termini de dos mesos a Espanya per respondre al requeriment i “resoldre les deficiències” o, altrament, l’executiu comunitari podrà fer el pas d’elevar el cas davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

La nova normativa també exigeix als estats membre incloure els costos mediambientals de la contaminació atmosfèrica en els seus sistemes de tarifació per establir càrrecs en funció de les emissions de CO2 d’un vehicle, a fi de reduir les emissions i fomentar l’ús de vehicles pesants més nets.

Per la seua part, el ministeri de Transports va aclarir que l’expedient d’infracció no implica la creació de nous peatges ni la modificació del sistema tarifari vigent a les autopistes en règim de concessió. És a dir, segons van traslladar fonts del ministeri, la transposició no implica la introducció d’un sistema de tarifació diferent al vigent actualment o tarificar algun tipus de vehicle o l’ús de noves infraestructures a la Xarxa de Carreteres de l’Estat.

Així, va explicar que la transposició de la directiva només estableix el marc en el qual han d’inserir-se els peatges en cas d’establir nous i que el Govern central “no té previst aplicar nous peatges o modificar el sistema actual”.