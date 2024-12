Commoció a Aitona per la mort d'un jove de 18 anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La localitat lleidatana d'Aitona es troba immersa en una profunda tristesa després de la sobtada defunció de Pol Guàrdia Escuer, un jove de tan sols 18 anys que ocupava el càrrec d'hereu de la vila aquest 2024. La tragèdia ha sacsejat aquest municipi de la comarca del Segrià, que s'ha vestit de dol per acomiadar a qui havia de ser el seu màxim representant en els pròxims dies.

Segons ha informat l'ajuntament, el Pol va morir ahir a l'hospital després de patir un vessament cerebral el passat diumenge mentre esquiava amb els seus pares a l'estació d'esquí de Boí Taüll. Malgrat ser atès d'urgència a la infermeria del complex i posteriorment evacuat en helicòpter a un centre hospitalari de Barcelona, els esforços mèdics no van poder salvar-li la vida.

Una pèrdua que deixa un gran buit

La notícia ha causat una gran commoció entre el veïnat d'Aitona. "És una mort que ens ha deixat a tots tremendament afectats. El Pol era un noi molt estimat i actiu en la vida del poble, el seu somriure i compromís amb la vila deixaran un gran buit difícil d'omplir", va declarar l'alcaldessa Rosa Pujol.

Com a senyal de dol i respecte, l'ajuntament ha decretat tres dies de dol oficial durant els quals les banderes onejaran a mig pal. A més, s'han suspès diversos actes i celebracions previstes per als pròxims dies, com la Festa dels Quintos, els sopars de germanor de diferents col·lectius o el ball dominical de l'associació de gent gran.

També s'han ajornat les activitats extraescolars que l'Escola Francesc Feliu tenia programades, en senyal de condol cap a la família i amics del jove en aquests moments tan difícils.

Recerca sobre hemorràgies cerebrals en joves

Malgrat que les hemorràgies cerebrals o ictus hemorràgics són més freqüents en persones d'edat avançada, al voltant d'un 15% dels casos afecten a menors de 45 anys segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia. Els factors de risc en joves solen ser malformacions arteriovenoses congènites, trastorns de coagulació, tumors cerebrals, consum de drogues o traumatismes cranials severs.

La recerca mèdica se centra a millorar les tècniques de diagnòstic precoç i els tractaments d'emergència per minimitzar els danys i seqüeles d'un vessament en edats primerenques. La prevenció i la detecció de factors de risc modificables també són clau per reduir la incidència d'aquestes patologies potencialment letals en joves.