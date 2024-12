Reclamen obres urgents per excés de CO2 i paviment insalubre a un institut del Pla d'Urgell

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Les famílies de l’institut de secundària Salt del Duran de Mollerussa han demanat al departament d’Educació que faci obres urgents al centre per evitar que tant alumnes com docents puguin arribar a tenir problemes de salut per excés de diòxid de carboni a l’aire (CO2). Consideren que aquest equipament, construït exclusivament amb mòduls prefabricats, no compleix les condicions necessàries i que les solucions adoptades han estat insuficients. I és que l’ambient de les classes i altres sales acumula quantitats elevades de diòxid de carboni que podrien ser nocives per als estudiants. Així mateix, el terra de l’institut també presenta deficiències, ja que els materials amb què va ser construït desprenen pudors i també poden ocasionar al·lèrgies.

Davant d’aquesta situació, l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) va sol·licitar una reunió amb el departament d’Educació a Lleida, tal com va recordar a l’assemblea general celebrada el mes de novembre. La trobada es va portar a terme dimecres passat i va comptar amb la participació de part de l’equip directiu, l’inspector del centre i representants de l’AFA i famílies.

Entre les principals peticions hi ha la instal·lació d’un sistema de renovació i tractament d’aire que redueixi els nivells de CO2 presents en l’ambient, així com un sistema de monitoratge de l’aire que mesuri en temps real els nivells de diòxid de carboni. També reclamen la substitució de l’actual terra dels mòduls prefabricats. Aquests últims treballs s’haurien de fer fora de l’horari lectiu, per evitar interrupcions en l’activitat escolar, i estar enllestits abans del 31 de març, tal com es va acordar inicialment amb el departament d’Educació.

Entre les mesures, proposen al departament que organitzi una reunió amb les famílies i professorat per informar les famílies sobre les accions que preveuen desenvolupar.

Les famílies d’aquest centre educatiu de la capital del Pla d’Urgell, que van lliurar al departament les 550 firmes recollides i que els donen suport, han sol·licitat que el departament que els doni una resposta abans que acabi l’any. Així ho han exposat en una carta que ha enviat l’AFA a les famílies, en la qual també asseguren que, una vegada tinguin la resposta de la conselleria, i passades les vacances de Nadal, faran una reunió per informar-los.

Més de 300 alumnes en un centre inaugurat l’any 2019

L’institut Salt del Duran es va estrenar l’any 2019 i acull alumnes d’ESO de diferents municipis del Pla d’Urgell com el Poal, Sidamon, Vila-sana i Golmés, juntament amb Mollerussa. En els seus inicis, va acollir gairebé un centenar d’estudiants de primer i segon, i actualment ja arriben als 300 fins a arribar a quart d’ESO. No es preveu que aquest equipament imparteixi classes de batxillerat. Està ubicat al carrer Josep Tarradellas, després de la guarderia El Niu.

Un any abans de la seua inauguració, el consistori va cedir l’edifici de Cal Duch perquè acollís els alumnes abans del trasllat final a aquest emplaçament. Inicialment, l’institut va rebre el nom de Mollerussa IV, tot i que finalment la comunitat educativa li va trobar un nom definitiu: Salt del Duran, en homenatge a l’espai natural que es troba pròxim al centre educatiu, ubicat a escassos metres de la banqueta del canal d’Urgell.