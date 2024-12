Aval al pressupost, que ascendeix a 13,1 milions

El consell comarcal de la Noguera ha aprovat el pressupost per al pròxim exercici, que ascendeix a 13,1 milions d’euros. Això suposa un 5% més que els comptes d’aquest any i respon principalment “a l’increment del cost de personal”, la partida del qual suposa el 40% del pressupost comarcal, va explicar el gerent de la corporació, Jordi Oronich. També va afegir que es tracta d’uns comptes de continuïtat respecte al 2024. Contemplen la creació d’una nova plaça d’arquitecte per donar servei a quatre ajuntaments més de la Noguera. Així mateix, Oronich va apuntar que el servei tècnic s’oferirà a més ajuntaments que ara tenien un arquitecte autònom que s’ha jubilat. Va destacar la inversió de més de quatre milions d’euros per a l’àrea dels Serveis Socials, Joventut i Igualtat, que suposa gairebé, un 40% del pressupost. Uns altres 2,5 milions es destinaran a l’àrea d’Educació (servei de transport i menjador escolar) i més de 3,5 milions per a l’àrea de Medi Ambient i Residus, que preveu el projecte tancar els contenidors de la comarca amb targetes identificatives, el canvi de les quals s’abordarà aquest 2025.

En aquest sentit, el consell va tornar a licitar al novembre el concurs per subministrar els nous contenidors d’escombraries amb el sistema de control d’accés amb targeta per 1,9 milions. Ho va fer després que la Generalitat tombés la primera adjudicació del contracte al·legant errors en la valoració d’alguns criteris d’adjudicació. No obstant, l’objectiu és que el desplegament es faci a partir de febrer o març. El pressupost comarcal també contempla la construcció d’una xemeneia a l’abocador per a l’emissió de gasos.