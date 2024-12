El Pla d'Urgell vol implicar els veïns en la promoció turística

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Veïns de Linyola elaborant una cassola de tros o una anciana d’Ivars d’Urgell recordant l’antic Estany són atractius per atreure visitants al Pla d’Urgell. Així ho va explicar ahir l’expert en estratègia política i territorial Gerard Escoda, en la presentació del Pla Estratègic de Turisme i Cultura 2025-2028 que es va portar a terme a la sala d’actes del consell comarcal a Mollerussa. Segons Escoda, la comarca busca introduir-se al mercat turístic venent la identitat com a principal atractiu. “La nostra manera de veure el món ha de ser la nostra pedra angular”, va subratllar.

Així, el projecte busca que siguin els mateixos veïns, entitats o empreses les protagonistes i expliquin l’estil de vida de la comarca, així com els principals punts d’interès, entre els quals destaca l’aigua, que ha permès la transformació i desenvolupament de la zona. “Els visitants descobriran com aquest element ha influït en la manera de viure i de veure el món”, va remarcar Escoda. D’altra banda, el projecte també destaca la necessitat de preparar agents locals per garantir un tracte de qualitat als visitants.

L’acte va comptar amb la presència del president de l’entitat comarcal, Carles Palau, que va apostar per convertir la zona en turística “respectant la nostra qualitat de vida” i atraient públic “de forma sostenible i conscient”.

També hi va estar present el director del Patronat de Turisme de la Diputació, Juli Alegre, que va destacar la importància de l’autenticitat a l’hora d’oferir un producte turístic i va assegurar que es busca un perfil de visitant “que ve a disfrutar dels nostres recursos mentre els preserva”. La sessió va incloure una conferència de l’expert en turisme Ernest Cañadas i una taula redona amb la consultora turística Beatriz Martín, el gestor turístic Josep Capella i el Sr. Postu.