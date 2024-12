Recuperen una casa buida per rehabilitar-la i oferir habitatge a canvi d’impulsar un forn de pa en un poble de Lleida

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'associació Repoblem rehabilitarà un immoble en desús del Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell) per oferir un habitatge a canvi de gestionar un forn de pa. Es tracta d’un projecte de masoveria urbana que preveu recuperar l’edifici de propietat municipal de ‘Cal Celestino Vell’, generar ocupació i impulsar l’activitat econòmica del municipi. D’aquesta manera, l'Ajuntament ha cedit la casa durant 10 anys a l’entitat, la qual desenvoluparà els treballs de millora per habilitar un obrador i adequar la llar per uns nous inquilins, que seran els responsables del nou servei. Èric Morros, membre de Repoblem, apunta a la masoveria urbana com "la solució al cementiri de cases buides dels pobles".