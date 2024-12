Reformen una casa al Palau per oferir habitatge i un forn de pa

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Cal Celestino Vell del Palau d’Anglesola és una antiga casa que espera ser habitada per joves l’any que ve. L’ajuntament d’aquest municipi, propietari de l’immoble, l’ha cedit a l’entitat sense ànim de lucre Repoblem perquè la rehabiliti a través d’un projecte de masoveria urbana.

“El nostre municipi té una demanda molt alta d’habitatges. Com a contrapartida, hi ha 150 cases que no estan habitades. Cal Celestino Vell és un exemple de com evitar l’èxode rural i generar ocupació”, va explicar l’alcalde, Francesc Balcells. En aquests moments, l’edifici ja es troba en obres de rehabilitació, a càrrec de l’entitat Obrim Portes. Èric Morros, membre de Repoblem, va descriure la masoveria urbana com “la solució al cementiri de cases buides dels pobles”.

El consistori decidirà al febrer les persones que viuran a l’espai i les obres duraran uns 6 mesos

Les persones interessades podran presentar les sol·licituds al gener. Primarà el fet de ser jove i en risc d’exclusió social. Així mateix, les persones que vulguin viure en aquest habitatge s’hauran de comprometre a participar de forma activa en la rehabilitació. I també que habilitin a la planta baixa un negoci, que podria ser un forn de pa, tal com va remarcar el regidor de Salut, Gent Gran i Serveis del Palau, Miquel Garcia. Al febrer es preveu decidir quina família o persones viuran en aquest espai. Les obres podrien durar uns sis mesos.

“Esperem que amb aquesta iniciativa, altres veïns i pobles també s’adhereixin al projecte”, va remarcar Balcells. El consistori va adquirir Cal Celestino Vell el 2016 amb l’objectiu inicial d’ampliar el local sociocultural, un projecte que al final no es va desenvolupar. Ara ha cedit aquest edifici a Repoblem per un període de deu anys. El cost dels treballs de rehabilitació ascendeixen als 95.000 euros.

Actualment, les obres se centren a garantir la seguretat de l’immoble. Ahir es va portar a terme una jornada de portes obertes.