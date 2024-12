Pessebre reciclat al Reguer

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

En un moment en què les tradicions nadalenques dels països anglosaxons sembla que s’estan imposant, a Tornabous es manté ben viva la tradició del pessebre gràcies a un dels seus veïns, Ferran Farré, Nando per als amics. Aquestes festes se’n poden visitar dos. Un al parc del Reguer format per mig centenar de figures construïdes totes amb material reciclat del mateix parc: restes de troncs o de baranes trencades, pinyes, branques..

És un pessebre molt original en el qual no falta cap detall. A part del naixement de Jesús i els tres Reis procedents d’Orient, hi ha un ramat d’ovelles amb el seu pastor, animals treballant la terra com es feia antigament, un llenyataire, un peixater, una persona rentant roba al llac.. Aquest és el tercer any del Pessebre Reciclat del Parc del Reguer.

Entre les novetats, es pot veure un pastor amb un nen, dos cigonyes, un mussol, una pastora amb una cistella d’ous i un forner amb el seu forn que funciona amb llenya en homenatge al seu avi que va iniciar l’ofici que ell continua, alhora que s’ha il·luminat tot el pessebre. Un dels objectius del Nando és ensenyar als més petits que amb “poca cosa i molta imaginació pots fer un pessebre” i “mantenir aquesta tradició, així com explicar com eren antigament els diferents oficis”.

D’altra banda, des de fa més de quinze anys, el Nando dissenya un pessebre als baixos de casa seua.