'Nadal en companyia' per a persones soles a les Borges

Dos bars de les Borges Blanques, El 9 Syrah i el bar Terrall, oferiran menús a persones que viuen soles, en el marc de la campanya Nadal en Companyia que promou l’ajuntament. Serà el dia 27 a les 13.00 hores. Segons la regidora que s’ocupa l’organització, Ivette Macià, ja s’hi han apuntat cinc persones, tot i que s’espera que el número augmenti ja que la llista per participar-hi es va obrir ahir a la tarda.

També hi ha més d’una desena de voluntaris per acompanyar en aquest dinar veïns en solitud no desitjada. Una és Vero Parrado, que s’ha decidit a participar-hi “perquè considero que aquesta iniciativa municipal és bonica i molt oportuna. És important passar el Nadal en família, tot i que hi ha qui no la té i està bé donar-los aquesta oportunitat, que s’hauria de fer no només en aquestes dates nadalenques, sinó més dies de l’any”.

Macià va indicar que, al principi, es va pensar a habilitar una sala municipal i servir-hi un càtering però, finalment, es va optar per obrir l’experiència a bars i restaurants i veure si hi havia resposta. Finalment, dos han secundat la iniciativa. També es va estudiar celebrar-la tants dies com sigui possible, inclosos els de Nadal i Sant Esteve, “però es tracta de dates molt assenyalades en les quals tothom vol ser amb els seus”. Tanmateix, va remarcar que “començar el 27 ja és una bona resposta”. El consistori es planteja la creació d’un menjador social subvencionant bars i restaurants que hi vulguin col·laborar.

“És una idea gratificant i desinteressada”

El Sergi i la Heidi dirigeixen El 9 Syrah de les Borges i s’han involucrat en la campanya “perquè no està bé que les persones estiguin soles per Nadal. És una proposta diferent i també gratificant i desinteressada”, explica Sergi. Per la seua part la Rosa, del Bar Restaurante Terall, va dir que “ajudar que alguns veïns no estiguin sols per Nadal és una proposta bonica i col·laborar perquè les persones no estiguin soles és una molt bona idea de l’ajuntament a què cal donar suport”.