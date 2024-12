Evacuat greu després d'accidentar-se amb el tractor a Organyà

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí de Fígols i Alinyà de 73 anys va resultar ahir ferit de gravetat a l’accidentar-se amb el seu tractor a Organyà. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 16.43 hores que s’havia produït un accident a la zona dels Vinyets. El ferit es trobava treballant a la seua finca quan es va accidentar amb el tractor, que va bolcar, encara que no hi va quedar atrapat. Va ser localitzat gràcies a la Molsa, una gossa que està sent ensinistrada per a tractaments terapèutics amb persones i que just en aquell moment es trobava de passeig per la zona amb la seua propietària i que va marcar el lloc on es trobava l’accidentat. Fonts pròximes van explicar que es tracta d’un lloc poc freqüentat i que gràcies a la gossa, que va buixir al veure l’home, la seua propietària va poder alertar els serveis d’emergències.

Fins al lloc es van traslladar diverses dotacions dels Bombers i del Sistema d’Emergències Mèdiques, que va activar també l’helicòpter per evacuar el ferit en estat menys greu amb politraumatismes a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.