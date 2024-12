Multa a l'exalcalde d'Aliança Catalana per homofòbia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat ha multat amb 900 euros Albert Puig, que va ser alcalde accidental de Ribera d’Ondara per Aliança Catalana quatre mesos substituint Elisabet Jové (que es va presentar per AM). Ambdós van desbancar el socialista Francesc Sabanés com a primer edil en la primera moció de censura de la localitat. La sanció, imposada per la conselleria d’Igualtat i Feminismes de l’anterior Govern, castiga Puig per titllar de “càncer” el col·lectiu LGTBI en un tuit que va esborrar posteriorment i que li va costar la sortida del partit ultra. El mateix Puig va anunciar a través d’X, abans Twitter, la notificació de la multa per emetre expressions discriminatòries, vexatòries, injurioses, calumnioses o amenaçadores en qualsevol mitjà de comunicació o en xarxes. El missatge li va valer l’expulsió d’Aliança Catalana, que llavors era la seua formació política, i crítiques de la seua líder, Sílvia Orriols, que va assegurar que no permetria “cap actitud homòfoba”. Al conèixer la sanció, Puig va dir que viu “en una dictadura encoberta” i va criticar que “la demòcrata Generalitat que s’omple la boca de llibertat d’expressió multa qui no pensa com ells”.

Deu mesos amb tres alcaldes i dos mocions de censura

Albert Puig va rellevar Elisabet Jové com a alcaldessa durant els 4 mesos de la baixa maternal. Jové, que es va presentar a les municipals amb Acord Municipal-ERC, de què després es va desvincular, va assolir l’alcaldia amb la primera censura que va apartar el socialista Francesc Sabanés del càrrec al març. Nou mesos després Sabanés va tornar a l’alcaldia amb una segona moció de censura celebrada divendres. La població de la Segarra ha viscut en menys d’un any 2 mocions i ha tingut 3 alcaldes.