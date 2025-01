Els funcionaris aconsegueixen flexibilitat amb el nou model de teletreball: dos dies per setmana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El teletreball a l'Administració General d'Andorra es podrà exercir durant un màxim de dos dies a la setmana i no es podrà fer durant els dilluns i els divendres, segons fixa la nova regulació publicada al BOPA i recull el Diari d'Andorra . La normativa recalca que la forma ordinària de prestació del servei continua sent la presencial.

Les condicions del treball a distància "mitjançant l'ús de tecnologies de la informació i comunicació" es van aprovar en la sessió de consell de ministres del 23 de desembre. Són aplicables a funcionaris i treballadors públics interins de cos general i del cos diplomàtic que hagin superat el període de prova i que tinguin un mínim d'un any d'antiguitat al lloc de treball.

Entre els requisits, es marca que la modalitat de teletreball "ha de ser expressament autoritzada" i s'ha de fer dins el territori andorrà i des del domicili habitual de l'empleat. En el cas dels funcionaris fronterers, han de desenvolupar-lo des del lloc que figura en el permís de treball en vigor.

Mitjans tecnològics i incidències

L'exercici del teletreball s'ha de fer sempre que es disposi dels mitjans tecnològics adequats que "són proporcionats pel departament de Transformació Digital", que són "exclusius per a les finalitats laborals". Excepcionalment es pot autoritzar l'ús de dispositius personals.

El Govern indica que si hi ha una incidència tècnica que superi els seixanta minuts, l'empleat ha d'acudir a la feina presencialment. Si passa més d'una hora i mitja des de la incidència fins a l'arribada al lloc de treball, s'ha de recuperar el temps pendent.

Excepcions i modificacions

La normativa assenyala que de manera excepcional "i per motius de serveis degudament justificats, amb el consentiment de l'empleat", es pot establir el teletreball per més de dues jornades setmanals. Si el funcionari vol estendre el període ha de fer una sol·licitud específica.

El Govern estableix que l'horari de teletreball correspon al que tingui cada empleat i que cada departament que apliqui la feina no presencial podrà fixar per necessitats del servei els dies que cal acudir al lloc de treball. A més, es pot modificar, suspendre o revocar el treball a distància per necessitats d'organització "i pel rendiment de l'empleat".

Control de presència i seguiment

Els empleats públics hauran d'utilitzar el programa de control de presència cada dia per indicar l'inici i l'acabament de l'horari de treball, segons recull la regulació. S'especifica que la jornada es pot fraccionar entre presencial i teletreball i que el temps de desplaçament no es computa com treball efectiu.

Els comandaments directes de cada empleat són els responsables de fer el seguiment del compliment de les tasques i funcions que s'exerceixen treballant a distància. L'horari habitual del treballador determinarà quan té "l'obligació d'estar disponible perquè s'hi pugui contactar amb caràcter immediat per correu electrònic, trucada telefònica, videotrucada o un altre mitjà".

Llocs no elegibles i conciliació

El teletreball no s'admet per a llocs de feina on calgui presència física perquè no es puguin desenvolupar les tasques de forma autònoma o sense supervisió. També se supedita a la necessitat de garantir l'atenció directa presencial al ciutadà.

La regulació destaca que el teletreball es planteja com una millor ordenació del treball "mitjançant la identificació d'objectius i l'avaluació que es compleixen, la reducció de costos i l'atenció a necessitats organitzatives dels departaments i els organismes públics". Es ressalta que la feina no presencial "no ha de suposar una alteració del règim de conciliació del desenvolupament professional amb la vida personal i familiar de què gaudeix el personal i s'ha de respectar el principi d'igualtat".

Situacions extraordinàries i drets

La normativa contempla que sigui el Govern qui "de manera unilateral i amb caràcter de força major" per situacions extraordinàries imposi la modalitat de teletreball per als empleats públics, podent-se estendre a tota la jornada setmanal. La comunicació a l'afectat s'haurà de fer des de la direcció de forma escrita.

El Govern remarca en l'articulat que fer teletreball no pot menyscabar el règim retributiu, l'accés a la formació, les oportunitats de promoció professional i gaudi de permisos, vacances i mesures de flexibilitat horària.

