El propietari d'una creperia insulta a un client celíac a Andorra: "tan de bo et moris"

Un greu incident ha tingut lloc recentment a la coneguda 'creperia de la rotonda', un local de creps per emportar-se situat a Andorra la Vella. Segons fonts properes al cas, que recull el Diari d'Andorra , el propietari de l'establiment va faltar greument el respecte a un client celíac quan aquest li va sol·licitar una crep sense gluten. Podeu veure el vídeo del moment en aquest enllaç .

La resposta del propietari davant la petició del client va ser, textualment: "No, només tinc creps normals, per gent normal". Aquesta contestació, discriminatòria, va donar peu a una acalorada discussió que va anar pujant de to.

Desitjos de mort i marxa dels clients sense consumir

Segons testimonis presencials, la situació va arribar a tal punt que el propietari del local va acabar desitjant la mort al client celíac. Davant d'aquesta actitud inacceptable, el client afectat i el seu amic, que també havia demanat una crep, van decidir marxar de l'establiment sense consumir, retornant la crep que ja havia estat preparada.

La malaltia celíaca, una condició seriosa

Cal recordar que la celiaquia no és un caprici o una moda, sinó una malaltia autoimmune que afecta aproximadament a l'1% de la població mundial. Les persones celíaques no poden consumir gluten, una proteïna present en cereals com el blat, l'ordi i el sègol, ja que danyen severament el seu intestí prim.

Cada vegada més establiments de restauració són conscients d'aquesta realitat i ofereixen opcions lliures de gluten per a tots els seus clients, siguin celíacs o no. No es tracta només de captar un segment específic de mercat, sinó de garantir la seguretat alimentària i el benestar de tothom.

La importància de la formació i la conscienciació

Incidents com el succeït a la 'creperia de la rotonda' evidencien la necessitat d'una major formació i conscienciació sobre la celiaquia i altres intoleràncies i al·lèrgies alimentàries entre els professionals de l'hostaleria.

Les associacions de celíacs porten anys treballant per sensibilitzar tant a la societat en general com al sector de la restauració en particular. Ofereixen cursos, guies de bones pràctiques i assessorament per a aquells establiments que volen oferir un servei segur i de qualitat a tots els seus clients, independentment de les seves necessitats específiques.

Les conseqüències d'una mala praxi

Més enllà del dany moral i la discriminació que suposen actituds com les del propietari de la creperia andorrana, cal tenir en compte les possibles conseqüències legals. La legislació andorrana, igual que l'espanyola i l'europea, protegeix els drets dels consumidors i usuaris, i sanciona qualsevol tracte discriminatori o vejatori.

A més, en el cas de les persones celíaques, servir-los aliments amb gluten, encara que sigui per error o desconeixement, pot suposar un greu risc per a la seva salut. Les reaccions van des de símptomes digestius fins a dany intestinal sever, anèmia o fins i tot, en casos molt extrems, complicacions potencialment mortals.