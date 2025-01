La Fira de l'Oli de les Borges Blanques creix en superfície i reunirà 37 productors

Publicat per acn / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La 28a edició de la fira de l'Oli d'Oliva Verge Extra de Catalunya, que tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 de gener, comptarà amb la participació de 37 productors, la majoria dels quals provinents de les comarques de Ponent, però també d'altres zones com els Pallars, Tarragona, Barcelona, l'Empordà o Jaén. La superfície total de la fira creix i passa dels 5.800 metres quadrats de l'any passat als 6.200. Una de les novetats serà la inauguració de l'Oleoteca, un nou equipament dedicat a la divulgació de la cultura de l'oli i que oferirà tasts i activitats formatives, culturals i gastronòmiques durant l'any. El certamen també retrà homenatge a la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Les Garrigues amb motiu del seu 50è aniversari.

La Fira de l'Oli de les Borges Blanques està oberta, des de l'any passat, a productors d'oli d'arreu. Aquesta obertura fa que, a banda de la varietat arbequina, que continua sent la gran protagonista, també hi seran presents altres varietats com koroneiki, verdal, farga, morrut, argudell i picual, entre altres.

El conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, inaugurarà la mostra divendres dia 17 de gener i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, serà l’encarregat de cloure-la diumenge. En total, el recinte firal creix fins als 6.200 metres quadrats (que inclou dos pavellons, una carpa de 1.200 metres quadrats i un espai exterior)

Entre les novetats destacades, hi ha la inauguració de l'Oleoteca, un espai situat a l'antic Bar de Vidre i que s'inaugurarà també divendres de la mà del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Aquest nou equipament oferirà tastos d'oli durant els dies de la Fira (a càrrec de l'experta Montse Freixa), i servirà de proposta d'activitats formatives, culturals i gastronòmiques al llarg de tot el 2025.

L'edició també acollirà una jornada específicament orientada a la gestió del sòl, la millora de la seva fertilitat i conservació a llarg termini, posant l'accent en les pràctiques sostenibles que permeten mantenir-ne la productivitat.

D'altra banda, el dissabte de fira una quinzena d'alcaldes de Ponent participaran a l'espai Oleoteca en un acte de rebuig contra la planta de tractament de residus Nova Tracjusa que es projecta a Juneda. L'alcalde de les Borges Blanques, Josep R. Farran, ha afirmat que la Fira de l'Oli "no es pot mantenir aliè a l'amenaça que una planta com aquesta pot representar. "No podem promoure el nostre producte si a la comarca hi ha una activitat de gasificació amb residus urbans importats de zones urbanes", ha lamentat l’alcalde.

Per la seva part, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha explicat que la diputació serà present, com és habitual, en l'espai 'Aliments del Territori i Tu' on s'hi programaran diferents presentacions de plats elaborats amb oli. A més, la institució cedirà a l'ajuntament borgenc l'exposició 'Una Terra d’Oli', que durant tot el 2024 s'ha mostrat a la planta baixa de la Diputació i que posa de manifest el compromís de la institució amb la difusió i promoció de l’oli d’oliva verge extra.

Reconeixements

El tradicional premi de la Cultura de l’Oli, que reconeix cada any personalitats i institucions que ajuden en la difusió de la cultura de l'oli, s'atorgarà aquest cop a Pep Nogué, cuiner, escriptor, divulgador i gastrònom català, fundador del CIB (Culinary Institute of Barcelona), amb una àmplia trajectòria de recerca de les arrels gastronòmiques catalanes i de defensa de l'oli.

Seguint en l'apartat d’homenatges, la Fira de l’Oli acollirà també la commemoració del 50è aniversari de la Denominació d'Origen Protegida Garrigues. "Estem parlant de cinquanta anys d'un segell de qualitat, el naixement del qual va ser un acte d'afirmació i autoestima col·lectives, de reconeixement mutu i tota una declaració d'intencions, perquè amb la DO l'oli no és sols un producte de consum, sinó també -i sobretot- una manera d'entendre la comarca, culturalment i simbòlica", ha justificat l'alcalde.

En la promoció de l’excel·lència dels olis d’oliva verge extra, es celebrarà un any més el Premi als Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya, guardons que compten amb mig centenar de mostres presentades.

Al llarg dels tres dies la fira oferirà demostracions gastronòmiques de la mà de diversos restauradors que utilitzaran d'ingredient base l'oli d'oliva verge extra. Entre els professionals destacats hi ha els cuiners televisius Arnau París i Maria Nicolau, a més dels germans Sergi i Xavier Torres, la pastissera Chaimaa Arjam, l'assessor l'Aula Gastronòmica Lluís Bonillo i representants d'establiments coneguts com el No Rules de Lleida, l'Hostal Benet de les Borges, les Moles d'Ulldecona, Sucre i Disseny d'Alcarràs i El Cigró d'Or de Vilafranca del Penedès, entre d'altres.

La IA debuta al certamen

La 28a edició de la fira incorporarà, per primera vegada, la intel·ligència artificial (IA) amb l'objectiu de millorar l'atenció al públic. Serà a través de la IAIA, una assistent virtual que permetrà de manera permanent oferir respostes i assistència les 24 hores del dia. Entre d'altres, atendrà consultes sobre les activitats firals, els seus horaris i les respectives localitzacions.

Més enllà de la fira, el consistori mantindrà l'assistent virtual de forma estable com a servei municipal. Aquest servei, que estarà integrat tant a la pàgina web com a la intranet municipal, podrà atendre de forma immediata consultes sobre tràmits, horaris, esdeveniments i altres serveis municipals.

La implementació d'aquest servei ha suposat per al consistori una inversió inicial de 9.300 euros (11.253 euros amb l'IVA inclòs), que inclou el desenvolupament, configuració i formació del personal municipal.