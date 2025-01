Mor l'exalcalde de Mollerussa Magí Carner

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exalcalde de Mollerussa Magí Carner Tella va morir ahir als 84 anys, segons van confirmar fonts familiars. El consistori municipal, encapçalat per l’actual alcalde, Marc Solsona, va expressar la seua pena per la pèrdua i va transmetre les seues condolences a la família i amics del difunt. L’ajuntament ha volgut reconèixer públicament els anys de dedicació de Carner al municipi i el llegat que va deixar per a les futures generacions. El funeral es farà demà dijous 9 de gener, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Jaume de Mollerussa.

Carner va ocupar el càrrec d’alcalde per Convergència i Unió (CiU) entre els anys 1983 i 1987, després de les segones eleccions democràtiques. Durant el seu mandat, va impulsar projectes de modernització i desenvolupament per a Mollerussa, contribuint a una etapa d’expansió i progrés a la ciutat. També va donar suport a la creació de la comarca del Pla d’Urgell, que es va constituir el 1988.

Entre els seus assoliments es troben la cessió dels terrenys per a la seu de la Creu Roja, l’adquisició de l’antiga Forestal d’Urgell a la zona que actualment es troba el recinte firal, la creació de la Mancomunitat d’Aigües de Mollerussa i el Palau, la fundació de l’Organisme Autònom Fira de Mollerussa i l’ampliació del cementiri municipal.