Balaguer instal·la un pàrquing i taller per a deu bicicletes

La Paeria de Balaguer ha instal·lat al costat del pavelló Molí de l’Esquerrà un mòdul prefabricat que s’utilitza com a pàrquing per a deu bicicletes. Compta amb dos estacions de manteniment i dos places amb servei de càrrega per a bicis elèctriques. Està dotat amb un sistema de control que, a través d’una aplicació per a mòbils, els usuaris poden utilitzar-la les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. El sistema està disponible a les principals plataformes i sistemes operatius per a smartphones, iOS i Android, i permet conèixer en cada moment l’ocupació del pàrquing.

Aquesta actuació s’emmarca en el projecte de la Ruta Enogastronòmica de la Vall del Sió, impulsada per una quinzena de municipis de les comarques de l’Urgell, la Segarra i la Noguera. Està finançada per la Diputació amb càrrec als fons Next Generation i ha costat uns 25.000 euros. Aquest programa forma part de l’actuació Catalunya, terra de sabors, i compta amb un pressupost de 500.000 euros i diverses actuacions en els 15 municipis que formen la ruta. Aquesta instal·lació permetrà als usuaris disposar d’una instal·lació completa amb serveis i una zona de reparació de bicis, en l’últim tram del trajecte.