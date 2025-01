Tàrrega guanya veïns per desè any seguit i s'apropa als 20.000

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega ha tancat el 2024 havent assolit els 19.267 habitants empadronats el 31 de desembre, xifra rècord després que durant la darrera dècada el creixement demogràfic hagi tendit a l'alça cada any. Així, des de 2014 el municipi ha guanyat 2.719 veïns, la qual cosa suposa un creixement del 16,4% .

Pel que fa al 2024, en aquest any la localitat ha sumat 462 persones empadronades, un augment del 2,4% , i és el creixement interanual més gran registrat des de 2008, quan van haver-hi 474 altes al padró.

A més, a més, el creixement vegetatiu també ha estat positiu, ja que

s’han produït 179 naixements i 148 defuncions. I en relació a la distribució per sexes, per primera vegada des del 2013 hi ha més homes (9.685) que dones (9.582). Per grups d'edat, hi ha 3.814 menors de 18 anys i 3.205 tenen 65 anys o més. També hi ha tres persones centenàries i la més gran té 102 anys. L'edat que compta amb més empadronats és la de 48, amb un total de 368.

En canvi, als sis pobles que formen part del municipi, la tendència ha estat la contrària, ja que l'any passat van perdre 20 veïns, el que representa un descens del 3,4%.