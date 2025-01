Baqueira Beret preveu obrir 145 quilòmetres de pistes per al cap de setmana

Esquiadors baixant per una pista on funcionen canons de producció de neu a Baqueira.Oriol Bosch / ACN

Baqueira Beret obrirà fins a 145 quilòmetres de pistes per al cap de setmana. L’onada de fred ha permès a l’estació de la Val d’Aran i les Valls d’Àneu preparar nous traçats fins arribar als 105 gràcies als canons d'innivació, ja que l’episodi meteorològic no ha vingut acompanyat de nevades. Les temperatures han caigut fins a -12 graus i es mantenen sota zero malgrat el sol, cosa que permet als equips tècnics produir neu que se suma a la natural que ja hi ha. Tots els sectors de l’estació, la més gran del Pirineu català, estan oberts, amb major nombre de pistes balisades a Beret i Baqueira. Per això, els treballs s’han concentrat a la zona de Bonaigua per ampliar quilòmetres i s’analitza la possible obertura de Baciver.

Les bones condicions de les pistes de Baqueira en un mes de gener que no està sent especialment beneficiós per a la caiguda de precipitacions, fan que l’estació registri una bona afluència de visitants a diari i especialment el cap de setmana. A més, està previst que entre el 16 i el 23 de gener tingui lloc el Baqueira Beret PRO by Movistar, corresponent al circuit Freeride World Tour de descens lliure d’esquiadors professionals per les muntanyes i que això porti encara més aficionats a l’esport blanc a visitar el complex.