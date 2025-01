Una firma de Madrid projecta una urbanització amb habitatges de luxe a Andorra

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La societat madrilenya Soldit Homes ha anunciat la projecció d’una urbanització d’alt standing a Andorra la Vella, a prop de la Seu de la Justícia. Els preus dels habitatges, que compten amb una habitació, un bany i 62 metres quadrats, parteixen dels 335.000 euros. En total, la firma té previst construir 69 nous pisos de luxe a la zona.

Aquesta notícia arriba en un moment en què el mercat del lloguer a Andorra travessa una situació crítica. Segons l’últim informe elaborat per RID Analytics corresponent a desembre de 2024, el preu mitjà del lloguer al país per als contractes nous va assolir els 24,8 euros per metre quadrat al mes, la qual cosa suposa un increment del 19% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta escalada continuada dels preus està generant cada vegada més dificultats per accedir a un habitatge, especialment per als residents que busquen opcions assequibles en un mercat cada vegada més competitiu i restringit.

L’informe també revela que la xifra total d’habitatges disponibles per llogar el desembre passat va ser de 178, la qual cosa representa una disminució de l’oferta del 29% en comparació amb els mesos d’estiu. Les parròquies més afectades són les que tenen més densitat de població i serveis, com Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, que són les zones amb més demanda.

Malgrat les dificultats al mercat del lloguer, el sector immobiliari de luxe a Andorra es troba en un moment d’expansió. A més del projecte de Soldit Homes, altres promocions d’alt nivell estan marcant rècords de preus al Principat.

La demanda d’habitatges de luxe a Andorra es veu impulsada per diversos factors, com l’estabilitat política i econòmica del país, el seu atractiu fiscal i el seu entorn natural privilegiat. Molts inversors i compradors d’alt poder adquisitiu busquen a Andorra una segona residència o una oportunitat d’inversió segura.