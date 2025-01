Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Binèfar ha pavimentant la rotonda del carrer Primer de Maig, una de les entrades des de la carretera d’Esplucs i Binacet, retirant els pilons que envoltaven tant la rotonda com els illots annexos. Les obres han servit per reparar i renovar l’aspecte i solucionar deficiències com la proliferació d’herbes, millorant la funcionalitat. Les obres les ha portat a terme l’empresa Arnó Infraestructuras.