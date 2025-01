Mor un veí de Balaguer en un accident laboral a Vallfogona

Imatge de l’empresa on es va produir l’accident laboral mortal. - MAGDALENA ALTISENT

Un operari de 52 anys de Balaguer va morir ahir al migdia en un accident laboral en una empresa de prefabricats de formigó de Vallfogona de Balaguer, segons van informar els Mossos d’Esquadra. Es tracta del primer sinistre laboral mortal de l’any a les comarques de Lleida.

Els serveis d’emergència van ser alertats del sinistre en l’empresa Tubs 1313 a les 13.20 hores. Per motius que s’investiguen, l’operari va quedar atrapat mentre netejava una tremuja i una vagoneta, segons va informar la policia catalana. Malgrat la ràpida actuació dels serveis d’emergències, no es va poder fer res per salvar la vida a l’operari.

Així mateix, els Mossos d’Esquadra van posar els fets en coneixement del jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer i del departament d’Empresa i Treball, d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.

L’anterior accident laboral mortal a la demarcació també es va produir en aquesta localitat de la Noguera. Va ser el passat 7 de novembre quan un veí de les Borges Blanques de 55 anys va perdre la vida en una empresa de farratges. El 2024, entre els mesos de gener i novembre, es van registrar nou accidents laborals mortals a les comarques de Lleida, tres in itinere (és l’accident que pateix el treballador a l’anar o al tornar del lloc de treball), segons les dades de l’Observatori del Treball de la Generalitat.

Així, el febrer de l’any passat va morir un home electrocutat quan podava arbres en una finca del Poal. Aquell mateix mes va perdre la vida un veí de Cervera a Guissona quan conduïa un carretó i es va colpejar contra una paret. Al maig hi va haver un sinistre en una empresa fustera a Rialp. A Durro, al juliol es va registrar un mort i tres ferits, un de caràcter crític, a l’esfondrar-se un mirador quan l’estaven col·locant.