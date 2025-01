Justícia incorpora 4 espais de Tàrrega a la xarxa de Memòria Democràtica

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega s’integrarà dins de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica, un conjunt de llocs patrimonials de Catalunya que simbolitzen la lluita en favor de les llibertats. Incorporarà quatre localitzacions històriques. Es tracta de Cal Trepat, on durant la Guerra Civil es va fabricar armament militar; el cementiri, on hi ha enterrats brigadistes internacionals a la fossa comuna; el pou de gel, que va servir com a refugi durant la guerra, i Mas Colom, un edifici del Grup Borges, que es va convertir en hospital de campanya durant la Guerra Civil (1936-1939). “El conveni ens permetrà formar part d’aquesta xarxa d’espais de memòria amb una senyalització adequada i rutes concretes”, va explicar l’alcaldessa, Alba Pijuan.

L’anunci es va fer ahir després de la reunió de treball que l’alcaldessa va mantenir amb el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i amb Anna Miranda, directora dels Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Lleida. Espadaler va posar de manifest que “Tàrrega treballa molt bé la memòria democràtica” i va recordar que la futura llei de memòria democràtica que es tramitarà al Parlament en un mes pretén donar visibilitat al patrimoni més enllà de l’àmbit local.

“La nostra voluntat és posar al mapa aquests espais que ja té museïtzats el mateix ajuntament”, va concloure Espadaler.

Per altra banda, l’alcaldessa va explicar que la futura Casa Museu Pedrolo també podria passar a formar part de la Xarxa d’Espais de Memòria, ja que “va ser l’autor més censurat en el franquisme”.