Projecten cobrir trams del port de la Bonaigua amb tres galeries per esquivar allaus

Helena Culleré

La Generalitat invertirà en cinc anys fins a 15 milions d’euros a millorar la seguretat del port de la Bonaigua (C-28) i evitar els tancaments en hivern per neu o, principalment, risc d’allaus. Quan la carretera de la Bonaigua ha complert un segle, l’executiu català preveu construir galeries en els punts amb més risc d’allaus.

Un dels principals projectes dins d’aquest pla d’inversió és la construcció de fins a tres galeries, dos a la recta de Ruda (Naut Aran) i una més a Comials, a la zona del Gerber (Alt Àneu). Si bé la conselleria de Territori desconeix encara la longitud que sumaran les galeries, s’inclouen en tres projectes la inversió prevista dels quals supera els onze milions d’euros, segons fonts del mateix departament. Fa gairebé quatre anys, Territori va impulsar una inversió de 2,1 milions a la mateixa C-28 entre Baqueira i Ruda que va implicar la instal·lació d’una visera de 120 metres de longitud. Les galeries que cobriran diversos trams de la carretera han de permetre que les allaus no quedin sobre la calçada ni afectin els vehicles i facilitar el pas de la neu pendent a baix cap al riu.

Per tal de definir la seua instal ·lació, la conselleria ha portat a terme un estudi sobre alternatives de protecció davant de la caiguda d’allaus que ha possibilitat identificar els sectors amb més risc d’allaus i prioritzar les solucions per a la protecció de la via. Això ha derivat al seu torn en la concreció del pla d’inversions de 15 milions, que a banda de la construcció de galeries implica la instal·lació de sistemes per provocar allaus de forma controlada. Es tracta del mecanisme conegut com a Gazex, utilitzat a les pistes d’esquí, o una tecnologia similar amb què es provoquen explosions en remot perquè caigui la neu acumulada en els pendents.

Segons fonts de la conselleria, aquest sistema s’instal·larà en tres punts del Cap del Port al llarg d’aquest any i la inversió prevista és de 2,5 milions d’euros. El primer projecte per a la instal·lació d’un sistema de detonació està en fase de redacció. S’hi sumarà un altre milió per col·locar elements de contenció de la neu com estructures de fusta (trespeus) o la preservació de massa forestal que actuï com a fre.

Dies de tancament a la baixa

Des de la inauguració de la carretera de la Bonaigua (actual C-28), fa poc més d’un segle, s’han succeït les inversions per provar d’evitar el tancament del port a l’hivern. Si el 1924 es donava per fet que l’accés d’Aran al Pallars només era hàbil sis mesos a l’any, a les últimes tres campanyes hivernals (de 2000 a 2023) la Bonaigua ha tancat 20 dies, més uns altres quatre aquest hivern. Menys d’un 10% de les hores de tancament es deuen a la neu, ja que la gran majoria responen al risc d’allaus, que calculen la Generalitat i el centre d’allaus (Lauegi) del Conselh Generau d’Aran. La carretera registra actualment una mitjana de 1.200 vehicles diaris en el tram del port, si bé a l’altura de Betren la xifra s’eleva per sobre dels 9.000 vehicles diaris.

Aran reclama obres a Baqueira i el Pallars, a Sorpe

Alcaldes als dos costats del port de la Bonaigua, com el de Naut Aran, César Ruiz-Canela, aplaudeixen les inversions dutes a terme els últims anys en la connectivitat d’aquesta via però incideixen que han de continuar. La construcció d’un túnel per salvar el pas no és una prioritat i mentre a Aran s’incideix en reformar el tram de Vielha a Baqueira, on en temporada d’esquí se succeeixen les cues d’entrada i sortida de l’estació, al Pallars el més immediat és la construcció del tram pendent d’1,5 quilòmetres a l’altura de Sorpe.

La síndica d’Aran, Maria Vergés, va avançar que la Generalitat s’ha compromès a reprendre l’estudi d’alternatives per millorar el tram aranès fins al complex d’esquí i va apuntar a la construcció d’un tercer carril reversible, que a l’estiu es convertiria en una via verda, com una de les millors opcions. També va reclamar les “inversions que el Pirineu no té des de fa anys” en matèria d’infraestructures. Per la seua part, l’alcaldessa d’Alt Àneu, Laura Tristan, va explicar que la reforma de la C-28 a Sorpe està desencallada i en fase d’estudi informatiu. La Generalitat va analitzar tres opcions, inclosa la construcció d’un túnel, però sembla decantar-se per la construcció d’un sortint