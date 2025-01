La Fira de l'Oli de les Borges Blanques creix en visitants i iguala les vendes rècord de l'any passat

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Satisfacció entre els participants de la 28 Fira de l'Oli de les Borges, que va abaixar ahir el teló amb un augment de visitants, especialment de Barcelona, i unes vendes similars a les de l'any passat, que van ser de rècord. La localitat busca així enfortir la seua capitalitat al sector, coincidint amb una campanya amb fins un 40% menys de producció.

La Fira de l’Oli de les Borges Blanques va abaixar ahir el teló de la 28 edició deixant un bon sabor de boca tant a productors com a visitants. Aquesta edició anava orientada a reforçar la capitalitat de les Borges al sector, amb expositors de zones de més enllà de les Garrigues com el Pallars, les comarques de Tarragona i fins i tot Jaén, a més d’infinitat de tallers, showcookings i degustacions de productes. Francesc Vilanova, de la cooperativa Sant Isidre, va manifestar que “fa anys que la fira ha agafat un rumb que creiem encertat, posant al centre la qualitat del producte, la qual cosa ens diferencia”. Quant a les vendes, aquesta cooperativa calcula repetir les xifres rècord de l’any passat, uns 12.000 litres d’oli, un 5% del total de la campanya. Aquesta xifra representa només una petita part del total de garrafes que s’han venut aquests dies a la fira, amb una baixada generalitzada dels preus respecte l’any passat.

La voluntat d’obertura de la fira es veu reflectida amb la participació en les diferents activitats organitzades. Una de les més intenses han estat els tallers de degustació d’oli, conduïts a l’Oleoteca, inaugurada divendres, per l’experta Montse Freixa. S’ha registrat un ple total amb més de 320 participants el cap de setmana. De tots ells, destaca la presència de persones procedents de la demarcació de Barcelona, que suposen el 55% del total, sobretot originaris de la capital catalana, Sabadell, Sant Cugat del Vallès i l’àrea del Maresme. Altres participants han vingut de la ciutat de Lleida, Alpicat, les Garrigues i fins i tot València. D’altra banda, la Fecoll va iniciar dissabte el cicle de Caragolades Solidàries 2025 en el marc de la Fira de l’Oli. Va repartir unes 300 degustacions, recaptant més de 1.400 euros, que destinarà íntegrament a l’Associació Initché, amb seu local.

«Presentem un producte únic»

Olea Drinks, de Sant Martí de Barcedana, al Pallars Jussà, ha presentat durant la Fira de l’Oli i en primícia un producte “únic, que fins i tot hem patentat”, va explicar Joan Enric, responsable comercial de la firma. Es tracta del nou licor Kilato, elaborat amb base d’olives i fulles d’olivera. Aquest és només un exemple que reforça la idea que el certamen va més enllà de la venda d’oli, ja que és també un aparador de novetats gastronòmiques.

«Venem història i cultura»

Tomàs i Batiste conreen oliveres a la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Aquest és el segon any que participen en la Fira de l’Oli per “donar a conèixer un producte diferent, fet amb varietats autòctones, el qual deriva en un sabor complex, diferent al d’olis fets amb arbequina”. A més, “la fira ens serveix també com a aparador per vendre no només oli, també una manera diferent de treballar, i cultura i històries que hi van unides”.