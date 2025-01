Agramunt treballa per evitar noves inundacions 5 anys després del Gloria

Publicat per SegreLaia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir es van complir cinc anys del temporal Gloria, una de les borrasques que va impactar més fort a Catalunya en els últims anys, juntament amb la dana del 2019. A Lleida hi va haver despreniments que van tallar carreteres, es van suspendre classes i el servei de tren de la Pobla, les ratxes de vent van arribar a 125 km/h a Port del Comte i es van desbordar mitja dotzena de rius de la província. El Sió es va desbordar a Agramunt, un municipi que treballa per blindar-se de futures inundacions després d’aquest temporal i la fatídica rubinada del 2015, que es va saldar amb la mort de quatre persones. L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va afirmar que “no parem de treballar per evitar la inundabilitat al tram urbà del riu”. “És una prioritat”, va recalcar, i va indicar que “la rubinada ens va obligar a repensar l’urbanisme”. Altres mesures busquen millorar el drenatge del riu Sió. S’ha obert un segon ull al pont romànic i està previst crear-ne un tercer d’artificial. També s’ha rebaixat el curs a l’altura del Pont de Ferro i s’han instal·lat sensors per detectar avingudes.