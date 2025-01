Drogats tres jubilats al prendre cafè en un bar i la Guàrdia Civil ho investiga: “inquietant”

Vista del centre de Saidí, població on es van produir els fets. - A.S.

La Guàrdia Civil investiga un estrany succés a Saidí: tres jubilats van acabar drogats amb psicòtrops al bar on s’havien reunit, com era el seu costum, per prendre cafè i jugar a cartes. Els afectats, dos d’aquesta localitat i un de Fraga, han presentat denúncies. Segons fonts policials, els fets es van produir fa una setmana i les indagacions se centren en un dels dos bars de la població baixcinquenya.

Fonts pròximes van indicar que els símptomes van aparèixer a l’abandonar el bar, regentat des de fa anys per un matrimoni. Els tres jubilats van manifestar signes d’endormiment, es van marejar i tenien fluixedat de cames. De fet, segons un veí, “un va haver d’agafar el cotxe i tot just va aconseguir arribar a casa, i un altre es va quedar endormiscat a casa seua”.

Els tres a urgències



Amb les mateixes patologies, debilitat a les cames, somnolència i marejos, els tres es van presentar al centre de salut de Fraga, on van coincidir. Allà els van fer les respectives anàlisis. Les mateixes fonts expliquen que “el que al principi va ser incredulitat, va passar a ser sorpresa i després preocupació, perquè les analítiques dels tres pacients reflectien que havien consumit la mateixa substància, algun tipus de producte psicotròpic amb efectes sedants sobre el sistema nerviós” que els va deixar ensopits.

La conclusió va ser que el nexe comú entre els tres pacients era el cafè que havien pres al bar durant la partida de cartes. Les mateixes fonts van assegurar que no va caldre hospitalització, i que en l’actualitat els tres jubilats es troben bé.

Expectació

Dilluns passat dia 13, dins del procés d’investigació, agents de la Unitat de la Policia Judicial, de la Policia Científica i dels Serveis de Protecció de la Naturalesa (Seprona), es van presentar a l’establiment per fer les pertinents analítiques i intentar esbrinar com es va produir la intoxicació dels ancians. Així ho van indicar fonts policials, que van remarcar que l’afer es troba sota investigació, per la qual cosa no van donar més informació.

El bar implicat es troba en un cèntric carrer de Saidí i l’ampli desplegament policial, amb diversos vehicles al carrer, va cridar l’atenció no només dels clients del local, sinó de tot el poble, ja que “mai no havíem vist una cosa igual en anys. Des de fa dies que és el xafardeig principal i no es parla d’altra cosa”, van assenyalar veïns de la localitat. El bar segueix obert i hi continua acudint la mateixa clientela. L’establiment és propietat d’un matrimoni i ja abans va estar dirigit per la mare de l’espòs, que és a punt de jubilar-se, van explicar alguns veïns.

Això és “inquietant”



“Que tres veïns resultin drogats en un bar mentre prenen cafè jugant una partida de cartes és, com a mínim, inquietant”, segons els veïns. Els fets han generat inquietud en aquest poble de 1.700 habitants, ja que es desconeix si hi havia algun motiu per drogar aquests tres jubilats, si va ser una acció merament aleatòria o impulsiva d’un comportament anòmal, o bé responia a un acte planificat per robar-los quan sortissin de bar.

Per aquesta raó, esperen que les indagacions de la Guàrdia Civil aclareixin com més aviat millor els fets perquè els habitants de Saidí “puguem continuar amb les nostres vides amb tranquil·litat”, van insistir fonts veïnals.