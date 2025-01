Multa de 700.000 euros si l'helicòpter del SEM no ha tornat dilluns a Tremp

L’empresa Eliance, concessionària dels helicòpters medicalitzats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), s’enfronta a sancions per valor de més de 700.000 euros si, per a dilluns vinent, l’aparell que dona servei al Pirineu encara no ha pogut tornar a la seua base a Tremp. Des del passat 13 de gener es troba a Sabadell, on ocupa el lloc d’un altre helicòpter parat per treballs de manteniment. Fonts del SEM van indicar que mantenen contacte diari amb la firma perquè compleixi la seua obligació de mantenir en servei quatre d’aquestes aeronaus a tot Catalunya (a Tremp, Girona, Móra d’Ebre i Sabadell). Això implica substituir la que està aturada des de fa una setmana.

Ara per ara es desconeix quan l’helicòpter medicalitzat tornarà a la seua base a Tremp, però fonts del SEM van indicar que hi ha sancions diàries per cada dia d’incompliment i que aquestes superaran els 700.000 euros dilluns vinent. L’absència d’aquest mitjà de transport per a emergències ha provocat preocupació al Pirineu i protestes per part d’alcaldes i diputats al Parlament de les comarques de muntanya. Recalquen que l’helicòpter és necessari en un territori amb població dispersa i on els viatges de les ambulàncies poden durar hores.

Per un altre costat, fonts del SEM van insistir que l’atenció mèdica d’emergències està garantida al Pirineu. Fonts d’aquest organisme van recordar que l’helicòpter del GRAF amb base a la Seu està medicalitzat i que els altres tres helicòpters del SEM a la resta de Catalunya poden atendre emergències a tot el territori català. En aquest sentit, van recordar que el de Tremp té prou autonomia per continuar viatjant sense proveir-se al Pirineu des de Sabadell quan sigui necessari, i que el metge i la infermera assignats a aquest helicòpter reforcen de forma temporal la dotació de dos ambulàncies a Tremp i la Pobla de Segur.