PallarsActiu demana túnels per fer de l'Eix Pirinenc una via més ràpida

PallarsActiu, entitat publicoprivada en la qual participen 16 ajuntaments, els consells comarcals i 75 empreses del Pallars Jussà i Sobirà, va reclamar ahir a la Generalitat que les obres per rehabilitar l’Eix Pirinenc (N-260) incloguin la construcció de túnels per suprimir part dels nombrosos revolts del seu traçat i fer d’aquesta carretera una via de comunicació més ràpida per a les comarques de muntanya. L’administració catalana haurà d’executar la reforma d’aquesta carretera estatal amb una aportació de 260 milions d’euros del Govern espanyol.

El president de PallarsActiu, Carles Rabaneda, i el president honorífic, Josep Gonzàlez, van formular ahir aquesta petició al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. L’entitat va plantejar també altres reivindicacions en matèria d’infrareestructures, com accelerar la variant de la Pobla i recuperar el projecte del túnel del Gerri de la Sal a l’Eix Pirinenc. També va reclamar incloure en els pròxims pressupostos de la Generalitat partides per a la reforma de la carretera de Comiols i la construcció de variants a Tremp i Agramunt per afavorir la mobilitat des del Pirineu a Barcelona. Durant la reunió es va plantejar també la necessitat de millores en les telecomunicacions per assegurar l’accés a la fibra òptica, posar fi als buits de cobertura mòbil i evitar talls com el que va afectar gran part del Pirineu lleidatà el 29 de desembre.

El fons de capital risc per al Pirineu, cap a finals d’any

■ PallarsActiu va presentar a Illa el projecte del fons de capital risc per impulsar projectes empresarials al Pirineu, que l’entitat espera posar en marxa a finals d’any. Rabaneda va explicar que esperen del vistiplau de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per crear-lo, i que, mentrestant, han elegit l’equip directiu i obtenen aportacions. Va apuntar que l’ICF s’ha compromès a participar-hi i va recordar que el fons ha de comptar amb 14 milions d’euros. Entre el 60% i el 65% haurà de ser capital privat i la resta, públic.