Un arbre caigut deixa Port Ainé sense llum i obliga l'estació a evacuar telecadires

Un arbre sec va caure ahir al migdia sobre una línia elèctrica a la zona del massís de l’Orri, al Pallars Sobirà, interrompent el subministrament de llum d’una trentena d’abonats en els municipis de Llavorsí, Soriguera i Rialp, a més de l’estació de Port Ainé. La incidència, que va durar uns 90 minuts, va deixar atrapats diversos esquiadors del complex hivernal als seus dos telecadires, tot i que es va poder fer ús del motor auxiliar tèrmic per poder evacuar els passatgers, evitant així haver de trucar als Bombers, que just estaven fent un simulacre de rescat en telecadira a l’estació d’Espot (vegeu la pàgina 13).

Per la seua part, Endesa va desplegar alguns dels seus tècnics al terreny, que van resseguir el cablatge per la zona de muntanya fins a trobar l’origen de la incidència. El servei va quedar restablert cap a les 14 hores, malgrat que l’estació d’esquí ja havia donat la jornada per acabada. Fonts de la companyia elèctrica van explicar que l’arbre estava apartat dels cables i van assegurar que, per la seua part, porten a terme les podes i neteges necessàries als marges dels boscos per on passen les seues infraestructures per evitar aquest tipus de successos. L’arbre que va caure feia temps que estava mort, per la qual cosa tot apunta que la falta de pluges prolongada dels últims anys l’havia debilitat fins a provocar-ne el col·lapse. Aquest fet ressalta els efectes de la sequera en aquesta zona, on la falta de pluges ha afectat no només l’activitat agrícola i les reserves d’aigua, sinó també l’estabilitat dels arbres.