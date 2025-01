Volen rehabilitar una antiga casa del Pirineu per allotjar investigadors

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L’antiga Casa Forestal de Pallerols, situada al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) i dins l’àrea d’influència del Parc Natural de l’Alt Pirineu, es vol convertir en un punt d’acollida, suport i allotjament per a persones que fan recerca en aquesta zona, a més d’escolars que duguin a terme activitats d’educació ambiental. La idea és aprofitar que l’edifici està integrat al bosc de Pallerols, de 2.400 hectàrees i el més important de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit patrimonial, per poder instal·lar-hi un laboratori de camp. La rehabilitació forma part de les accions previstes en el Pla Estratègic del Parc Natural pel període 2025-2028, tot i que ja s’ha fet una primera actuació de consolidació de la coberta i les quadres.

La casa és propietat de la Generalitat i en té cedida la seva gestió al Parc Natural. El projecte de rehabilitació sorgeix després d’haver constatat que hi ha una manca d’allotjaments i equipaments que donin suport a la recerca. El director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Marc Garriga, ha explicat que hi ha persones que venen a fer investigacions durant els mesos d’estiu i es troben amb uns preus de lloguer elevats, ja que aquest període forma part de la temporada alta turística. De fet, una de les mesures que ja s’han implantat per ajudar-los són unes beques amb les quals cobrir despeses de manutenció.

La façana de la casa.Albert L. Cobo / ACN

Una de les primeres actuacions fetes a l’edifici ha estat la de consolidar la seva coberta i la zona on hi havia les quadres. Actualment, compten, a més, amb un projecte arquitectònic de rehabilitació i s’està a l’espera d’obtenir els recursos econòmics necessaris per tirar-lo endavant. Precisament amb aquest objectiu l’han integrat al Pla Estratègic dels pròxims quatre anys.

La casa es va construir pels volts de l’any 1927, en paral·lel a una altra del mateix tipus situada a Comes de Rubió, on ara hi ha un refugi guardat. La seva funció era acollir als treballadors del bosc, tenint en compte les dificultats que hi havia per accedir-hi. Per aquest motiu, fins i tot i hi havia un espai destinat a escola. Els darrers guardes forestals que la van cuidar hi van estar cap als anys 60 i 70 i, posteriorment, va acollir un esplai de forma temporal.

Altres de les accions destacades dins l’àmbit dels equipaments del Parc Natural de l’Alt Pirineu són la recuperació de la Casa Bringué de Ginestarre, l’ampliació de les oficines del parc a Llavorsí i la creació d’un punt d’informació a la rectoria d’Àreu, que es vol comprar al Bisbat d’Urgell.

Pel que fa al pla estratègic, aquest dijous han acabat els tallers participatius amb representants de diversos sectors econòmics del territori, amb una trobada destinada als ens locals de l’Alt Urgell. A la reunió s’ha parlat de la gestió forestal com a eina per evitar incendis, la regulació de la circulació amb vehicles motoritzats i de l’os bru, tenint en compte que cada cop interactuarà més a la zona de la vall de Santa Magdalena.