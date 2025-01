El poble amb més Barrufets de Catalunya, cognom que porten mites del Barça i polítics

El cognom Barrufet té una presència notable a Catalunya, especialment a la comarca de les Garrigues, i encara més a la població de Juneda. Segons les dades de l'Idescat de 2023, al conjunt de Catalunya hi ha un total de 603 persones que porten Barrufet de cognom, 307 de les quals el porten de primer cognom i 296 com a segon cognom.

La comarca de les Garrigues és la que té més Barrufets de Catalunya, amb una freqüència de 61 persones com a primer cognom (3,22‰) i 66 com a segon cognom (3,49‰), sumant un total de 127 persones, sent la comarca que més persones porten aquest cognom, en xifres absolutes i en percentatges.

Tot i que no hi ha dades específiques sobre Juneda, és conegut que aquest cognom és especialment comú en aquesta localitat. Segons un estudi del garriguenc Santi Arbós Gabarró de l'any 2007, apuntava que "Barrufet, d'origen desconegut, ja figura com a nom personal el 1185 (Moll: 35). Existeix també la forma Barrofet, molt minoritària, pràcticament només al Barcelonès, a Osona i amb alguna presència a la província de València. Cognom molt freqüent a Juneda".

En un bloc personal, el junedenc Albert Barrufet xifra en 500 el nombre de junedencs i junedenques que porten aquest cognom. Una xifra lluny de les dades reals però que explica el fervor, també popular, dels Barrufets a Juneda.

Presència a les comarques veïnes

A més de les Garrigues, el cognom Barrufet també té una presència significativa a la comarca veïna del Segrià. Segons l'Idescat, el Segrià compta amb 71 persones que tenen Barrufet com a primer cognom (0,33‰) i 30 com a segon cognom (0,14‰). Això indica que, tot i no assolir les xifres de les Garrigues, el cognom també és relativament comú en aquesta zona.

L'origen del cognom Barrufet

Sobre l'origen del cognom, l'Institut d'Estudis Catalans indica que etimològicament, es pot lligar aquest mot amb denominacions italianes del dimoni, com el milanès bargniff o barlicch, i en la significació de 'noi entremaliat' amb el longobard biroufan (cfr. REW 1116).

Per altra banda, també es contempla la possibilitat d'una metàtesi de "rebufet" en vista de l'accepció de 'vent fort i arremolinat'; en aquest cas, les accepcions de 'noi entremaliat' i 'vent fort' serien evolució d'aquesta darrera. Tanmateix, l'origen exacte del cognom roman incert.

Personalitats destacades amb el cognom Barrufet

Tot i ser un cognom poc comú a nivell general de Catalunya, el cognom Barrufet ha donat alguns personatges destacats. El cas més notable és el més que històric porter d'handbol David Barrufet, que va jugar 21 anys amb el Barça. Per donar fe de la relació de Juneda amb els Barrufets, cal dir que David Barrufet té relació familiar directa amb aquesta població de les Garrigues.

En el món polític, Ramona Barrufet, nascuda el 1959 precisament a Juneda, és una política catalana que va exercir com a diputada al Parlament de Catalunya i va ser membre de la Mesa del Parlament durant la XI legislatura.

Si busquem Barrufets il·lustres ens surt el Gran Barrufet i la Barrufeta, i és que... 👇

Els Barrufets més coneguts, del belga Peyo

Si hi ha uns Barrufets coneguts a tot el món són els que va crear el dibuixant belga Peyo (Pierre Culliford) l'any 1958. Van ser molt populars i van tenir sèrie de còmics, dibuixos animats i pel·lícules.

Aquests petits éssers viuen en una vila amagada al bosc, en casetes amb forma de bolets. Vesteixen amb barrets i pantalons blancs, excepte el Gran Barrufet, el líder savi i experimentat del poble, que porta roba vermella. Una de les peculiaritats dels Barrufets és el seu llenguatge, en què sovint substitueixen verbs i substantius per la paraula "barrufar".

Entre els personatges principals, a més del Gran Barrufet, trobem la Barrufeta, inicialment l'única barrufeta, creada pel malvat bruixot Gargamel i posteriorment convertida en bona. Gargamel, juntament amb el seu gat Azrael, és l'antagonista principal que sempre intenta capturar els Barrufets per fer una poció màgica. Altres barrufets destacats són el Rondinaire, l'Inventor, el Poeta, el Forçut, el Cuiner o el Bromista, cadascun amb una personalitat ben definida.

El parc temàtic dels Barrufets de Lleida que no va ser

L'any 2014, l'Ajuntament de Lleida va anunciar un ambiciós projecte per construir un parc temàtic dedicat als Barrufets a la zona de les Basses d'Alpicat. Aquest parc, que havia de ser el primer d'Europa dedicat a aquests populars personatges, ocuparia 9 hectàrees i preveia una inversió de 47 milions d'euros.

Tot i això, el projecte no va aconseguir atreure els inversors necessaris, i el desembre de 2016 va expirar el contracte entre l'Ajuntament i l'empresa gestora dels drets dels Barrufets. Això va suposar la cancel·lació definitiva del parc a Lleida.

Posteriorment, l'Ajuntament va decidir reconvertir l'espai de les Basses en un càmping, fet en el que està treballant actualment.

Júzcar , el poble dels Barrufets



Juneda, a Lleida, rivalitza en aquesta estranya competició amb Júzcar, a Màlaga. Si Juneda té els personatges (la població anomenada Barrufet), Júzcar té el decorat, i és que aquesta població és coneguda com el "poble dels Barrufets" perquè el 2011 va ser pintat completament de blau com a part d’una campanya publicitària per a l’estrena de la pel·lícula Los Pitufos de Sony Pictures. Abans del 2011, Júzcar era un típic poble andalús amb cases blanques, com molts altres a la zona. Es va convertir en atracció turística.