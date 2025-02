Buiden un pantà del Pirineu de Lleida per retirar una planta invasora

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La companyia Enel Green Power, divisió de renovables d’Endesa, ha buidat parcialment l’embassament de la Torrassa per facilitar la retirada de la planta aquàtica invasora elodea canadiensis. L’esmentat organisme, utilitzat en aquaris, és un perjudici tant per a la fauna i flora autòctones com per a activitats recreatives com la pesca esportiva i la navegació. En els propers dies tècnics de Forestal Catalana procediran a netejar el lloc.