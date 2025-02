El Govern completarà el desplegament de fibra òptica en 26 municipis més aquest mateix any

El Govern de la Generalitat preveu completar aquest 2025 el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica, que està estenent juntament amb la Diputació, en 26 municipis de la província de Lleida que encara no disposen d’aquest servei de la banda ampla. Aquest any la Generalitat preveu superar els 8.000 km de xarxa desplegada al conjunt de Catalunya, passant del 65% al 78% dels municipis catalans connectats. Això farà possible que fins a 121 municipis més disposin d’un punt d’accés a la xarxa, 26 dels quals a Lleida.

Així ho va explicar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una reunió al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) amb representants de les quatre diputacions catalanes. Va afegir que perquè el 20% de municipis restants disposin de connexió caldrà la col·laboració de totes les administracions i arribar a un acord “ambiciós” amb l’Estat perquè autoritzi creuar la xarxa viària estatal i expandir la banda ampla. “La incidència més rellevant és en trams de carreteres del Pirineu, però també fora d’aquestes àrees”. Desenes de pobles per on transcorre l’Eix Pirinenc (N-260) a la província de Lleida, des de l’Alta Ribagorça a la Cerdanya, no tenen accés a la xarxa, ja que l’Estat, titular de la via, no autoritza creuar la calçada, per estendre la xarxa pública que despleguen la Generalitat i la Diputació per vies de la seua titularitat. Segons Dalmau, el Govern recull la petició que ha fet ERC per demanar a la Moncloa facilitar el soterrament de la banda ampla a través de la N-260. “Portarem aquesta petició a la pròxima comissió bilaterial d’Infraestructures que se celebrarà el 17 de febrer, en la qual esperem arribar a un acord ambiciós”. Va afegir que la banda ampla pública s’ha desplegat per les carreteres de la Generalitat i també d’àmbit local, encara que no “ho ha fet per cap tram de les carreteres estatals i per això sol·licitarem l’autorització”. Per la seua part, fonts del Govern central van assenyalar que en cap cas no s’ha vetat el desplegament de la fibra òptica per la xarxa de carreteres estatals, encara que la llei general de carreteres comporta requisits més complexos per passar per la zona de domini públic, i això suposa una inversió més elevada, “que fins al moment no ha estat assumida per la Generalitat”, que demanaria rebaixar les condicions de pas. La culminació dels nous trams de fibra òptica el 2025, així com l’impuls d’obres preparatòries, representen 91,5 milions d’inversió. La inversió acumulada des de l’inici del projecte ja supera els 300 milions. Es calcula que per cada euro invertit a la xarxa pública es genera un retorn a la societat de 12,85 euros. El Govern català calcula que falten uns 100 milions més per acabar d’arribar a tots el municipis.