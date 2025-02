Afectats per una línia d'alta tensió a Alcarràs es mobilitzen per exigir més diners per les expropiacions

Publicat per Segre / ACN Imatges: Amado Forrolla Verificat per Creat: Actualitzat:

Propietaris de finques agrícoles d'Alcarràs afectats pel pas de la línia d'evacuació del macroparc solar que Ignis i Solaria estan construint al municipi han tallat aquest dimecres al matí diversos camins per exigir a les empreses que els paguin un preu "just" per les expropiacions. De moment, han rebutjat els imports proposats pels promotors en concepte d'indemnització i exigeixen una reunió per desencallar el conflicte. A la pràctica, la falta d'acord bloqueja la construcció d'aquesta línia d'alta tensió que ha de travessar finques d'una quinzena de propietaris. Els afectats tenen el suport de l'Ajuntament, que dilluns va impedir als promotors descarregar material de construcció de la línia en finques i camins del municipi.

Els Mossos d'Esquadra han aixecat acta de la protesta i diverses patrulles han regulat el trànsit i han intercedit per permetre la sortida dels vehicles que hi han quedat atrapats. Cap a les dotze del migdia els afectats han aixecat els talls, però han avançat que continuaran protestant els pròxims dies si no avancen les negociacions.

Els afectats no s'oposen al projecte: "És un bé per a tothom"

Un dels propietaris afectats, Sisco Fontanals, ha explicat que no s'oposen a la construcció de la línia d'alta tensió, però que volen que l'empresa s'assegui a negociar amb ells. "No ens oposem a l'evolució. Sabem que la línia s'ha de fer i és un bé per a tothom, però la instal·lació de torres elèctriques devalua les finques, i per això volem indemnitzacions justes i adequades", ha argumentat.

La construcció de la línia d'evacuació havia de començar dilluns. Els operaris es van desplaçar amb el material fins a les finques, però els afectats, amb el suport de l'Ajuntament, els van impedir descarregar-lo al terme municipal davant la falta d'acord per les compensacions econòmiques. Davant d'això, els promotors van optar per deixar el material en terrenys del terme de Lleida.

L'Ajuntament exigeix un acord "just"

A la concentració d'aquest dimecres hi ha participat l'alcalde d'Alcarràs, Gerard Companys, que ha recordat a les empreses que "en el seu dia se'ls va posar molt fàcil perquè construïssin els parcs solars" i ha lamentat que ara hagin anul·lat "dues reunions" amb els propietaris. Companys ha explicat que continuaran intercedint perquè la trobada es produeixi i es fixin indemnitzacions "justes".

"Les empreses busquen pagar el mínim possible, però els preus que demanen els afectats no són desorbitats i creiem que són assumibles", ha afegit. Cal tenir en compte que l'Ajuntament preveu ingressar uns 4 milions d'euros per les obres i la concessió de llicències, a més d'importants sumes anuals en concepte d'impostos mentre funcionin les plantes solars, inicialment durant 20 anys.

Per la seva banda, fonts de les empreses promotores han explicat que estan disposats a reunir-se els pròxims dies amb els afectats per mirar de desencallar el bloqueig i evitar així un procés d'expropiació que alentiria el projecte. En paral·lel, la instal·lació de les plaques ja està en marxa i els treballs s'allargaran, com a mínim, durant mig any més.

El parc solar més gran de Catalunya

Després d'anys de tramitacions, les empreses Ignis i Solaria construeixen a Alcarràs vuit plantes solars repartides en 565 hectàrees, l'extensió de plaques fotovoltaiques més gran de Catalunya. Estan ubicades en terrenys agrícoles considerats de baixa capacitat de producció, un dels requisits contemplats en el decret del Govern d'implantació de renovables per poder ser autoritzades. Segons fonts municipals, a hores d'ara una de les vuit plantes encara es troba en tramitació.