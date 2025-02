Agricultura habilita un miler de persones com a expertes per reduir les poblacions de conills, senglars i cabirols

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament d’Agricultura promou 22 nous cursos per professionalitzar i habilitar els caçadors per capturar fauna cinegètica que origina danys i accidents arreu de Catalunya. La formació s’imparteix a les escoles agràries i la previsió és acabar l’any havent format unes 800 persones. S’hi afegeixen 200 persones més, que van fer els cursos durant l’any passat i que ja poden dur a terme actuacions de control poblacional més precises. La formació és teòrica i pràctica, i inclou proves de tir per reforçar la seguretat en l’ús d’armes de foc i la impartició de coneixements per poder emprar sistemes de visió nocturna. Es vol posar el focus en els conills, els senglars i els cabirols que provoquen danys als cultius i accidents.

L’objectiu d’aquests cursos és introduir una nova manera de capturar la fauna cinegètica que causa danys, que sigui més eficient i que estigui en mans de persones que ja disposin de llicència d’armes i que hagin superat aquesta formació específica.

La majoria dels alumnes del curs són pagesos i caçadors amb experiència i se’ls vol habilitar a fi que puguin emprar la nova tecnologia, familiaritzar-se amb els dispositius de captura nocturna i dur a terme controls poblacionals en zones i amb espècies concretes, sempre sota una autorització que en delimitarà les condicions.

Avançar en el desplegament del Decret

Aquests cursos, que s’imparteixen a les escoles agràries de Tàrrega, Santa Coloma de Farners, Talarn, Amposta i Monells, s’emmarquen dins el Decret aprovat l’any passat i que actualment desplega el Govern amb diverses mesures per afrontar aquesta problemàtica. A banda dels cursos, les accions que s’estan portant a terme simultàniament inclouen la coordinació territorial en emergència, l’impuls per simplificar la comunicació dels danys o l’anticipació per mitjà dels nous plans de control poblacional (PCP), que serviran per gestionar les poblacions de fauna cinegètica d’una manera més “quirúrgica”.

Aquesta mesura és una de les que el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va explicar en la reunió que va mantenir amb tots els sectors implicats durant el mes de gener.

Controls més eficients per controlar les sobrepoblacions de conills, senglars o cabirols

Les actuacions de caràcter extraordinari són cada cop més habituals i requereixen habilitats i tècniques diferents de les de la cacera tradicional. Per aquest motiu, és necessari i urgent regular per llei els coneixements i la formació que les persones caçadores han de tenir per executar aquests controls, de manera que es garanteixi la seguretat i s’incrementi la seva eficàcia i eficiència.

El fet de poder disposar de persones qualificades i aptes per dur a terme controls de població nocturns és una mesura més que permetrà exercir una pressió cinegètica per minimitzar els danys que originen els conills als conreus.

En aquest sentit, el mateix Decret llei regula l’autorització excepcional d’actuacions de control poblacional d’espècies cinegètiques en horari nocturn o amb mètodes de captura, instruments o armes prohibits amb caràcter general que requereix que les actuacions siguin executades per persones qualificades. Així mateix, tenen la consideració de persones qualificades les majors d’edat que compleixen els requisits que preveu la llei en matèria de caça i que durant els darrers cinc anys hagin rebut formació amb els mínims requisits.

El contingut de la formació està regulat i inclou un primer bloc de seguretat relacionat amb les normes de seguretat i el maneig d’armes de foc, les mesures de prevenció i les normatives sobre armes, el patrimoni natural, la protecció d’animals i la caça. D’altra banda, en un segon bloc s’aborden l’ecologia i la biologia de les espècies cinegètiques que causen danys. Finalment, un bloc específic tracta del control de poblacions d’espècies cinegètiques amb armes de foc.