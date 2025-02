El Govern compra 64 pisos a Lleida per a habitatge social

Vista del centre de Mollerussa, on s’han comprat deu pisos. - SEGRE

La Generalitat ha comprat 64 habitatges a les comarques de Lleida, destinats principalment a famílies vulnerables i per ampliar el parc públic. Per a això ha exercit el dret de tempteig i retracte (adquisició preferent). Cinc d’aquests immobles són al Pirineu: quatre a la Seu i un a Tremp. La majoria, un total de 59, són en capitals de comarca del pla.

Un total de 43 habitatges estan a la ciutat de Lleida, deu a Mollerussa, dos a Balaguer, tres a Cervera i un a Tàrrega. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va explicar que la Generalitat ha adquirit un total de 743 habitatges a Catalunya per 72 milions.

“És la compra més gran en nombre de pisos que ha fet mai la Generalitat exercint aquest dret”, va dir. La pràctica totalitat d’aquests habitatges estan habitats per famílies que havien perdut el pis per execucions hipotecàries i vivien de lloguer, emparats pel programa Reallotgem de l’Agència d’Habitatge. Aquest organisme destinava 6 milions anuals a pagar lloguers. “Amb la venda a un gran propietari, aquestes famílies vulnerables corrien el risc que el nou comprador no els renovés els contractes”, va assenyalar.

Aran demana més recursos per desenvolupar polítiques d’habitatge

■ La Val d’Aran va demanar al Govern més competències i una dotació econòmica més gran per poder desenvolupar polítiques d’habitatge en el marc de la Taula d’Habitatge, que va tenir lloc dilluns. “Actualment rebem 12.000 euros, és insuficient”, va valorar la síndica d’Aran, Maria Vergés. Durant la reunió van demanar abordar de manera urgent la manca d’habitatge assequible. Entre les mesures plantejades, destaca la construcció d’habitatges públics a la Val d’Aran en el marc dels 50.000 promesos per l’actual Govern fins al 2030 a tot Catalunya. Paral·lelament, el Conselh porta a terme un estudi per determinar habitatges susceptibles de ser rehabilitats, amb la finalitat d’augmentar l’oferta de lloguer assequible.