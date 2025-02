El pantà de Rialb, amb 356 hectòmetres, arriba al 88% de reserves

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El pantà de Rialb emmagatzema més de 356 hectòmetres cúbics d’aigua i supera el 88% de la seua capacitat després de deixar enrere dos llargs anys de sequera en què va arribar a estar al 13%. Els regants del Canal d’Urgell van donar per fet fa uns dies que el volum de reserves del Segre dona marge per completar de moment cinc torns de reg, la qual cosa assegura bona part de la temporada. També el Segarra-Garrigues preveu una campanya de regs sense problemes, malgrat que les reserves de neu de cara al desglaç són de moment escasses. El president del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, va reiterar que la sequera ha disparat l’interès dels agricultors per afegir-se al regadiu. Actualment, la previsió és executar aquest any quatre projectes als sectors 8 i 9, a les Garrigues, i 12.2, al Segrià, que permetran sumar unes 1.500 hectàrees noves a les prop de 14.000 que actualment reguen del canal. Hi ha tres zones més pendents de demanar les obres a la Generalitat per accedir al regadiu després que hagin aconseguit el 60% mínim d’adhesions dels regants.